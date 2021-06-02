PKK terör örgütünde çözülmeler hız kesmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PKK terör örgütünde çözülmeler hız kesmiyor

PKK terör örgütünde çözülmeler hız kesmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu, 2 Haziran 2021 günü güvenlik güçlerine teslim oldu.

2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 77'ye yükseldi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü
Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Hasan Polatkan Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Burak Sergen İlker Kaleli Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PKK terör örgütünde çözülmeler hız kesmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 18:44:53. #1.16#

title