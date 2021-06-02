PKK terör örgütünde çözülmeler hız kesmiyor

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu, 2 Haziran 2021 günü güvenlik güçlerine teslim oldu.

2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 77'ye yükseldi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı