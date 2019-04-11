Teslim Olan PKK'lı Terörist, Örgütün İç Yüzünü Anlattı: Küçük Çocuklara Cinsel İstismarda Bulunuyorlar

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı 'Havin' kod adlı kadın terörist, örgütte 14- 15 yaşlarındaki çocukların cinsel tacize uğradığını, uyuşturucuya alıştırıldığını ve eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini belirtti.

ÇOCUKLARI EYLEMLERDE ÖN SAFA ATIP ÖLÜME İTİYORLAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; teslim olan 'Havin' kod adlı terörist ifadesinde örgütte yaşadığı ve şahit olduğu olayları anlattı. Terörist, örgütte birçok kez taciz ve tecavüze maruz kaldığını, ailesinin kendisini artık kabul etmeyeceğini düşündüğü için bir süre daha dayandığını; ancak, daha sonra plan yaparak kaçtığını söyledi. Terörist, 14- 15 yaşlarındaki birçok kız ya da erkek çocuğun baskıyla, zor kullanılarak ya da kandırılarak uyuşturucuya alıştırıldığını belirtti. Örgüt üyeleri tarafından çocuklara cinsel tacizde bulunulduğunu anlatan terörist, çocukların eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini anlattı. Terörist, katılımın neredeyse sıfır seviyesine inmesi ile sayı olarak azalan örgütte moralsizlik ve huzursuzluk olduğunu, sözde yönetici kadronun da bu duruma engel olamadığını ifade etti.

ÖRGÜTÜN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRDÜLER

Yine güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; son dönemde dağılma sürecine giren PKK'nın örgütten kaçışları ve teslim olmaları engelleyemediği öğrenildi. Örgütten kaçanların önemli bir kısmını kadınların oluşturduğu bildirildi. Küçük yaşta evlendirilen ya da şiddete maruz kalan kadınların kaçış yolu olarak gördükleri örgütün gerçek yüzünü kısa sürede görerek teslim oldukları belirtildi.

Kaynak: DHA