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PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Yasin Dalkılıç - Güncel
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PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.Y. tutuklandı.

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.Y. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen H.Y.'nin Kayseri'de olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'deki evine düzenlenen şafak operasyonuyla H.Y. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel eşya ve PKK/KCK'nın sözde bayrakları ele geçirildi. H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Terör, PKK, Güncel, Haber

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