Pizza tarifi: En güzel pizza tarifleri ve pratik pizza hamuru tarifi

16.10.2019 11:49

Pizza tarifi kolay ve lezzetli şekilde nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, ev yapımı pizza tarifi alternatiflerine yakından bakarak merak ettiğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz. Dışarda yediğiniz pizza ile aynı tadı alacağınız pizza tarifi, pizza hamuru tarifi ve pizza poğaça tarifi gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

PİZZA TARİFİ/ EV YAPIMI PİZZA

Pizza sevmiyorum diyen olmadığına göre ev yapımı pizza tarifi ile evinizde pizza keyfi yaşayabilirsiniz. İşte ev yapımı pizza tarifi…

Pizza tarifi için gerekli malzemeler:

1 adet tortilla, 1/2 kapya biber, kaşar peyniri, 5 adet zeytin, tuz, 1 dolmalık biber, 1 adet yeşil biber, 1 tatlı kaşığı salça, tam buğday lavaş, 2 adet domates, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet ince kabak

Pizza tarifi nasıl yapılır:

Pizza tarifi yapımına domateslerin yarsısının kabuklarını soyarak başlayın. Soyduğunuz domatesleri blendera atın ve ardından bir tatlı kaşığı salça ekleyin. Blenderdaki karışımı bir tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı tuz ekleyip blenderi çalıştırmaya devam edin.

Soslanmış lavaşları kenarda bekletin. Lavaşları beklerken üst malzemesini hazırlayın. 1 dolmalık biberi, , 1 orta boy domatesi, 1 adet yeşil biberi, 1 adet ince kabağı ve1 kırmızı biberi lavaşın üzerine koyabilecek boyutlarda enine eksin. Dinlenmiş sosu da lavaşın üzerine serpin. Ardından üst malzemeleri üzerine dizin.Bir tutma tuz da attıktan sonra 180 derece fırında yarım saat pişirin.

PİZZA TARİFİ/ PRATİK PİZZA TARİFİ

Pizza tarifi kolay ve hızlıca nasıl yapılır diye düşünüyorsanız pratik pizza tarifini deneyebilirsiniz. Pratik pizza tarifi ile dışarı çıkmadan evde pizza lezzetini yaşayabilirsiniz.

Pizza tarifi için gerekli malzemeler:

Hazır ekmek hamuru, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, 6-7 adet domates (rendelenmiş), karabiber, 20-25 yaprak taze fesleğen, 1 yemek kaşığı toz permesan, 2 yemek kaşığı balzamik sirke, tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker,1 diş sarımsak, taze kekik

Pizza tarifi üzeri için:

Sucuk, mantar, beyaz peynir, taze kekik, taze fesleğen, susam, çarliston biber, zeytinyağı, köz kırmızı biber, çeri domates, kaşar peyniri, çörekotu, siyah zeytin.

Pizza tarifi nasıl yapılır:

Pizza tarifi sosu için: Pizza sosu hazırlarken öncelikle domatesleri rendeleyin. Fesleğeni ince ince doğradıktan sonra sarımsağı ezip toz permesanı toz şeker, taze kekik, balzamik sirke ve tuzu bir sos tenceresi içinde pişirin.

Pizza hamuru tarifi için: Hazır ekmek hamurunu 2 tane 200'er gramlık parçalara ayırın. Her bir parçayı pizza boyutlarında olacak şekilde açın.

Pizza tarifi için gerekli malzemeler:

Pizza tarifi birleştirmesi için:Pişirdiğiniz sosu açtığınız hamurun üzerine yayarak dökün. Malzemeleri de damak tadınıza gör sosun üzerine ekleyin.Bir miktar zeytinyağı da ekleyip bu aşamayı tamamlayın. Önceden 180 dereceye getirdiğiniz fırını taban bölümünde pizzayı 15/ 20 dakika boyunca pişirin.

PİZZA TARİFİ: PİZZA HAMURU VE PİZZA TARİFİ

Pizzaya asıl lezzetini veren pizza hamurudur. Pizza hamurunu yapıyor ve olmuyor diye üzülüyorsanız üzülmeyin. Pizza hamuru tarifi mayalı ile leziz pizzalar yapabilir, mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz. Çocuklarınızın çok sevdiği ve sık sık dışarı yemek istediği pizzayı evde yapmak için pratik pizza hamuru tarifi, pizza hamuru tarif ve kolay pizza hamuru tarif seçeneklerini değerlendirerek evde pizza yapabilirsiniz. İşte pizza hamuru yapmak için izlemeniz gereken adımlar…

Pizza hamuru yapımı için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık su, yarım yemek kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kuru maya, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı şeker, 4-5 su bardağı un

Pizza sosu için gerekli malzemeler: 4 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay bardağı su, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı fesleğen

Pizza üzeri için gerekli malzemeler: Kaşar, mısır, mantar, siyah zeytin, sucuk, kırmızı biber, yeşil zeytin

Pizza hamuru nasıl yapılır: Un, şeker, kuru maya ve tuz bir kaba alın. Üzerine su ve ılık sütü yavaş yavaş ekleyin. Hamur kıvamına gelene kadar yoğurup yarım saat dinlenmeye bırakın.

4 çorba kaşığı domates salçasıyla 1 çay bardağı ılık suyu karıştırıp içine zeytinyağında dövülmüş sarımsağı ve baharatları ekleyin.

Üzeri için de ayırdığınız malzemeleri iri iri doğrayın.

Hamur yarım saat bekledikten sonra onu iki eşit parçaya bölün. Hamuru ince şekilde açıp iki ayrı tepsiye alın. Tepsiye aldığınız pizza hamuruna çatalla delikler açın. Bu onun çok kabarmasını engelleyecektir.

Hamuru 180 derece ısıtılmış fırında 5 dakika pişirin. Üzerine sosu, kaşarı ve diğer malzemeleri ekleyin. Pizzayı tekrar fırına verin ve 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

PİZZA TARİFİ: PİZZA POĞAÇA TARİFİ

Pastane tadında poğaça pizza yapmak ister misiniz? Pizza poğaça tarifi ile kahvaltılarınıza, ara öğünlerinize ve atıştırmalıklarınıza lezzet verebilirsiniz. Çocuklarınızın çok seveceği pizza poğaçayı 5 çaylarında ikram edebilir; misafirlerinize de sunabilirsiniz. İşte yeni lezzet alışkanlığınız olacak pizza poğaça tarifi…

Pizza tarifi için gerekli malzemeler:

2 su bardağı süt alabildiği kadar un, 1. 5 tatlı kaşığı tuz, 1 paket yaş maya, 1 su bardağı su, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta (beyazı içine sarısı dışına), 3 yemek kaşığı şeker

Pizza tarifi üzeri gerekli malzemeler:

Beyaz peynir, yumurta sarısı, domates, yeşil biber

Pizza tarifi nasıl yapılır:

Pizza poğaça yapımına su, şeker ve ılık sütü karıştırarak başlayın. Ardından tuz, un ve sıvı yağ ekleyerek kulak memesi kıvamında hamur elde edin. Elde ettiğiniz hamuru 45 dakika kenarda bekletin. Mayalanan pizza hamurundan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve çukur şekle getirin.

Hamurun üzerine domates, yumurta sarısı, peynir yeşil biber koyun.Tepsi mayası için biraz bekleyin. Ardından 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun

ÖZEL İKRAMLAR İÇİN PİZZA TARİFİ ALTERNATİFLERİNİ DENEYİN

Misafir ağırlayacağınız zamanlarda ya da çocuklarınızın evde yemek istemesini istediğiniz zamanlarda pizza tarifi, pizza poğaça tarifi, kolay pizza tarifi gibi seçenekleri değerlendirerek ev yapımı nefis pizza tarifi yapabilirsiniz. Pizza tarifi nefis lezzetlere dönüşecek ve ikram ettiğiniz kişiler parmaklarını yiyecek. Afiyet olsun.