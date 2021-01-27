Piyasayı 4 milyon TL dolandıran esnaf kayıplara karıştı
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Piyasayı 4 milyon TL dolandıran esnaf kayıplara karıştı

27.01.2021 18:48 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:52
Piyasayı 4 milyon TL dolandıran esnaf kayıplara karıştı

SAKARYA'da elektronik malzeme tedarikçiliği yapan Kadir B., piyasadan topladığı 4 milyon TL'yi alarak kayıplara karıştı.

SAKARYA'da elektronik malzeme tedarikçiliği yapan Kadir B., piyasadan topladığı 4 milyon TL'yi alarak kayıplara karıştı. Kadir B.'den haber alamayan müşteriler, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sakarya başta olmak üzere Ankara ve Adıyaman gibi illere elektronik malzeme satışı yapan Kadir B., iddiaya göre piyasadan topladığı 4 milyon TL'yi alarak kayıplara karıştı. Başvuru yapanların savcılığa gitmesiyle ortaya çıkan olayda her şey Kadir B.'nin 21 Ocak 2021 tarihinde Sakaryalı bir firma yetkilisine attığı mesaj ile ortaya çıktı. Kadir B. mesajında, "Yaptığım işten utanç duyuyorum. Bu kadar ilerleyeceğini bilsem yapmazdım. İşi temizleyene kadar ortadan kaybolacağım" diye yazdı. Mesajı alan firma yetkilisinin soluğu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda almasıyla Kadir B.'ye ulaşamayan firmalar 'dolandırıldık' diyerek savcılığa şikayette bulundu.Elektronik malzeme satan tedarikçinin telefonuna da 5 gündür ulaşılamazken, 10 firmanın da dolandırıldıklarını ileri sürerek Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar üzerine soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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