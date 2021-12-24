Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in (4) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Baş ve boğazından ağır yaralanan Asiye'nin kulağındaki hasar nedeniyle işitme kaybı yaşayabileceği belirtilirken, köpeklerin sahibi oldukları için tutuklanan 3 kişi ise, ifadelerinde hayvanların kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

Beştepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in 4 yaşındaki kızı Asiye, Çarşamba günü öğleden sonra oyun oynadığı sırada 2 pitbull köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıkları duyarak yardımına koşan site sakinleri, küçük Asiye'yi güçlükle kurtardı. Çağırılan ambulansla fakülte hastanesine kaldırılan Asiye, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük kızı hayati tehlike arz edecek şekilde yaralayan pitbull köpekler ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi barınağına götürüldü.

Tedavisi süren Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, kızından güzel haberler almayı beklediklerini ifade ederken, çocuğunun yaralanmasına neden olan köpeklerin sahiplerinin en ağır cezayı almasını istediğini kaydetti.