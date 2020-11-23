Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi
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Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi

23.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:38
Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi

GAZİANTEP'te pitbull cinsi köpeğiyle 2 kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Resul Kaymaz'a (23) 'silahlı yağma suçu'ndan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

GAZİANTEP'te pitbull cinsi köpeğiyle 2 kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Resul Kaymaz'a (23) 'silahlı yağma suçu'ndan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, bulundurulması yasak olan pitpull cinsi köpekleri, kendilerinin bulmaları halinde kısırlaştırıp, barınakta bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Nuri Pazarbaşı Mahallesi'nde, 11 Ekim'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Resul Kaymaz, yanındaki pitbull cinsi köpeğiyle Mustafa Ö. ve Zeki Z.'yi korkutup, tehdit ederek telefonlarını aldı. Telefonları gasp edilen iki kişinin ihbarının ardından polis ekipleri, Resul Kaymaz'ı evinde köpeğiyle birlikte yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanan Kaymaz'ın olay sırasında yanında bulunan pitbull cinsi köpek de el konularak, barınağa teslim edildi. Resul Kaymaz hakkında da 'gece vakti silahlı yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Kaymaz'ın zincirle bağlı pitbull cinsi köpeği silah olarak kullanıp, Mustafa Ö. ve Zeki Z.'nin üzerine saldığı, mağdurların da köpekten korkarak, cep telefonunu verdikleri belirtildi.

BU KÖPEKLER YASAKLIGaziantep Hayvanat Bahçesi'nde görevli veteriner hekim Mehmet Akar, pitbull cinsi köpeğin yasaklı 5 köpekten birisi olduğunu belirterek, "Bu köpekler yasaklı olduğu için yakalandığı zaman barınağımıza getiriliyor. Bu köpekler yetiştirilmeye bağlı olarak çok tehlikeli olabiliyor. Sahibinden başka herkese saldırma durumu çok yüksek oluyor. Vatandaşlar sahiplenmek istediği zaman biz bunu vermiyoruz" dedi.

KORKUTMAK İÇİN KULLANIYORLARGaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise pitbull cinsi köpeklerin yasaklı olduğunu belirterek, "Bu hayvanların çeneleri çok güçlü olduğu için sahipleri korkutmak amaçlı yanlarında bulunduruyor. Bu köpekler yakalandığı zaman sahibine 7 bin 200 lira ceza kesiliyor. Bize getirilen pitbulları da kısırlaştırarak barındırıyoruz" diye konuştu.

Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi
Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi
Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi
Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi
Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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