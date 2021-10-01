Pınarhisar'da zenginleştirilmiş kütüphane hizmete açıldı - Haberler
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Pınarhisar'da zenginleştirilmiş kütüphane hizmete açıldı

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Pınarhisar'da zenginleştirilmiş kütüphane hizmete açıldı

Pınarhisar Belediyesince yapılan zenginleştirilmiş kütüphane, törenle açıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince yapılan zenginleştirilmiş kütüphane, törenle açıldı.

Törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kaymakam Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı İhsan Talay, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ile öğrenciler katıldı.

Minsolmaz, burada yaptığı konuşmada, eğitime yapılan desteklerin önemli olduğunu belirtti.

Gelecek neslin daha donanımlı yetişmesine katkı sunan yatırımları her zaman önemsediklerini anlatan Minsolmaz, "Kırklareli olarak eğitimde bir marka şehiriz. Bu iddiamızı devam ettirmek için eğitimi önceleyen yatırımlara, çalışmalara daha fazla katkı sunmalıyız. Yeni teknoloji ile donatılmış bu kütüphanenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Talay ise zenginleştirilmiş kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Zenginleştirilmiş kütüphane ile gençleri bilim, teknoloji ve eğitim hayatlarına ışık tutulacağını ifade eden Talay, öğrencilerin bilimsel gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Kütüphanenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Talay, "Çocuklar hem donanımlı, hem de güvenli bir alanda eğitim alabilmeleri için masraftan kaçmadan bu yatırımı gerçekleştirdik. Burada teknolojik anlamda hem de küresel bilgiye ulaşılması noktasında öğrencilerime her türlü imkanı sunduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Pınarhisar'da zenginleştirilmiş kütüphane hizmete açıldı

Pınarhisar'da zenginleştirilmiş kütüphane hizmete açıldı

Pınarhisar'da zenginleştirilmiş kütüphane hizmete açıldı

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pınarhisar'da zenginleştirilmiş kütüphane hizmete açıldı - Haberler
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