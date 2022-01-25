Pınarbaşı esnafına genç başkan

İZMİR (İHA) - İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde genel kurul heyecanı sürerken, Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkar Odası genel kurulunda Cezmi Çulhaoğlu başkanlığa seçildi. Genel kurula yoğun bir katılımın olduğu gözlendi.

İzmir'in köklü esnaf teşkilatlarından Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 17. olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısı yoğun ilgi görürken, başkanlığa Cezmi Çulhaoğlu oy birliği ile seçildi.

Kongrede konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, esnafın önemine değindi. Mutlu, "Esnafımız adına şarkılar yapılan bizim bir parçamız, evimizin anahtarını teslim edebildiğimiz güven kaynağımız, derdimizde koşan kısacası her an yanımızda olan açık kapımızdır" dedi.

Tamer Osmanağaoğlu : "Gurur verici bir tablo"

"Genel Kurulun böylesine coşku ve dayanışma içerisinde geçmesinden dolayı gurur duydum" diyerek toplantıyı değerlendiren MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Genel kurulda ortaya konan coşku ve heyecan için herkesi kutluyorum; fakat burada en önemli nokta sergilenen dayanışma ve birlik-beraberlik olmuştur. İzmir adına gurur verici bir tablo sergilendi. Bu dayanışma ile her mesele çözülür" açıklamasını yaptı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de, "Kardeşim Cezmi Çulhaoğlu ile yıllardır birlikte çalışıyoruz. Pınarbaşı'na ve esnafımıza çok iyi hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.

Genel Kurula katılan tüm delegelerin oyunu alarak seçilen Başkan Cezmi Çulhaoğlu ise konuşmasında, çok köklü bir esnaf ve sanatkar geleneğini temsil ettiklerini vurguladı. Cezmi Çulhaoğlu, "Geçmişimize, inançlarımıza ve değerlerimize yakışır bir esnaf teşkilatı olacağız. Bin yıllık esnaf çınarının gölgesinde hiçbir üyemizi ayırmadan, kapımızı da gönlümüzü de sonuna kadar açarak hizmet edeceğiz. Odamız Pınarbaşı'nı dolayısıyla İzmir'deki 850 yıllık Türk varlığını temsil etmektedir. İşte biz bu geleneğe, bu iradeye ve bu geçmişe yakışır hizmet anlayışını temsil ediyoruz" diye aktardı.

Genel kurula ayrıca AK Parti ve MHP'den isimler, meclis üyeleri, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerde katıldı. - İZMİR