Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var

Cemal Metin Avcı tarafından dövüldükten sonra boğularak öldürülen ve cesedi yakıldıktan sonra varille ormanlık alana atılan Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı. Raporda, Gültekin'in cenin pozisyonunda varile konulduğu, 1,5 cm kalınlığında bir halatla sıkıca bağlandığı anlatıldı.

15.09.2020 12:38 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:10

Muğla'nun Ula ilçesinde Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen ve cesedi yakılarak varille bir ormanlık alana atılan Pınar Gültekin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin'in cesedi üzerinde yapılan Adli Tıp incelemesi tamamlanarak dosyaya ulaştırıldı. Raporda, Gültekin'in cenin pozisyonunda varile konulduğu, 1,5 cm kalınlığında bir halatla sıkıca bağlandığı anlatıldı.

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Yakalanan Avcı, vahşi cinayeti itiraf etmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan otopsi raporunda kan donduran detaylar yer aldı.

TAHTALARLA YAKMIŞ

Raporda, Gültekin'in cesedinin varil içerisinde betonla birleştiği, cesedin genel olarak vücudunun büyük bölümünün yandığı kaydedildi. Cesedin bulunduğu varilin morg masasına alındığı, elektrikli bir spiral yardımıyla varilin açıldığı belirtildi. Dikkatlice yapılan işlemde varil içerisinde küçük ve büyük tahta parçalarının yakıldığı kaydedildi.

DİŞLERİ KIRILMIŞ

Cesedin benzinle yakıldığı, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı ifade edildi. Gültekin'in varilin içerisinde cenin pozisyonunda konulduğu ve iki dişinin de kırık olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

BEDENİNİ HALATLA BAĞLAMIŞ

Raporda, varilin alt kısmına yakın beyon içerisinde yaklaşık 1,5 cm çaplı halat-urgan parçası bulunduğu kaydedildi. Halatın altı defa boyuna dolanmış ve iyice sıkıştırılmış olduğu, sıkıştırma nedeniyle boyun ile bağ arasına parmağın giremediği, yedinci halkanın da dişlerin altından ağız içinden geçtiği anlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, adli tıp raporu soruşturma dosyasına ulaştı.

Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var
Haber Yorumları (14)
YETER: KISSASA KISSAS OLMALI, ZAVALLI KIZA YAPTIĞININ AYNISI BU ZALİME YAPILMALI Kİ, İBRET OLSUN.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BU NE LA ALLAH NEREDE: allah varsa gelsin hemen yoksa siktirolup gitsin böyle bir şey olamaz kadın çığlık atarken nerede bu allah sen fısıltıyla dua okurken duyar nah duyar alın buyrun burdan yakın
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALİ: İstanbul sözleşmesi uygulansın ve idam gelsin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Burak Özçivit Fahriye Evcen Ozan Çolakoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Suriye Hırsızlık Türk Lirası
Şu an buradasınız: Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 13:32:41. #1.15#
title