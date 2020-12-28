Pınar Gültekin'in babasına "Davadan çekil" dediği iddia edilen CHP'li vekil: Kanıt çıkarsa istifa edeceğim

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in acılı babasına, CHP'li vekil Süleyman Girgin tarafından telefon açıldığı öne sürülmüştü. Acılı babaya "Davadan çekil" dediği iddia edilen Girgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa istifa edeceğimi taahhüt ederim" dedi.

Eski sevgilisi tarafından Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in acılı babasına geldiği iddia edilen telefon herkesi şoke etmişti. Gazeteci Fatih Çekirge, CHP'li bir vekilin baba Gültekin'i davadan geri çekilmesi için telefonla aradığını iddia etti.

Acılı babanın gelen talebi reddettiğini belirten Çekirge'nin yazısı gündem yaratırken, söz konusu iddialar CHP'yi hareketlendirdi. Ortaya atılan iddialar sonrası tüm kamuoyu bu ismin kim olduğunu merak ederken, gazeteci Çekirge bugünkü yazısında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini peş peşe aradığını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERMİŞ

CHP'li Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine olayla yakından ilgilendiğini, bu durumu kabul edilemez bulduğunu ve derhal çözülmesi için talimat verdiğini söylediğini yazdı.

CHP'Lİ SÜLEYMAN GİRGİN: BEN ARADIM

Olay yaratan yazının ardından CHP yönetiminin 4 Muğla milletvekiliyle bir görüşme yaptığı öğrenilirken, Çekirge, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'den de bir telefon aldığını belirtti.

"DAVADAN ÇEKİLİN DİYE TALEBİM ASLA OLMADI"

Çekirge; CHP'li Girgin'in "Davadan çekilin" gibi bir talebinin asla olmadığını sadece taziye için baba Gültekin'i aradığını kendisine söylediğini yazdı.

"İSTİFA EDECEĞİMİ TAAHHÜT EDERİM"

Gündeme gelen iddialar sonrası Twitter hesabından da açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, aileyi arayan tek milletvekilinin kendisi olduğunu ifade ederek, "Pınar Gültekin'in cenazesinden bir gün sonra (23 Temmuz) mağdur ailesiyle taziye amaçlı aramanın dışında hiçbir diyaloğum olmamıştır. Buna rağmen insani amaçlı bir aramanın bu noktaya gelmesinden şaşkınım. Davaya benim müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa ben sadece CHP'den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ederim" dedi.

FATİH ÇEKİRGE'NİN İDDİASI NE?

Dün kaleme aldığı köşe yazısında CHP'li Muğla Milletvekilinin vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babasını aradığını ve aileyi davadan vazgeçirmeye çalıştığını öne sürdü. Bu iddiaların ardından bugün yeni bir yazı kaleme alan Çekirge, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini aradığını aktardı.

Girgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Diğer 3 Muğla milletvekili arkadaşım davayla ilgilendiklerini ancak aileyle hiçbir zaman bir görüşme yapmadıklarını ifade ettiler. Yazınıza konu olan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım.

Ben, 22 Temmuz'da cenazenin Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim"

PINAR GÜLTEKİN OLAYI NE?

Pınar Gültekin, Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz günü kaybolmuştu. Ailesi tarafından yapılan kayıp ihbarından sonra aranmasına başlanan Gültekin'in cesedi, 21 Temmuz'da Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Yapılan incelemelerin ardından Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürüldükten sonra varilin içine konulduğu ve yakıldığı tespit edilmişti. Avcı'nın daha sonra ise varili, üzerine beton dökerek gömdüğü aktarılmıştı.