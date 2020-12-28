Pınar Gültekin'in babası, bir CHP'li vekilin kendisini arayarak "Davadan çekil" dediğini doğruladı

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, bir 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasını doğruladı. Baba Gültekin, "İddia doğrudur" diyerek kendisini arayan milletvekilin ismini 4 Ocak'ta açıklayacağını söyledi.

Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetine ilişkin Hürriyet gazetesinden yazar Fatih Çekirge bir iddiayı kaleme almıştı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e, bir CHP milletvekilinin telefon açtığı ve zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesi için talepte bulunduğunu iddia etmişti.

BABA GÜLTEKİN İDDİAYI DOĞRULADI

Bu iddianın ardından baba Sıddık Gültekin, Habertürk'e "İddia doğrudur" diyerek kendisini arayan milletvekilin ismini 4 Ocak'ta açıklayacağını söyledi. Gültekin, arayan milletvekili ile ilgili, "Aileyle ilgili davamdan vazgeçmemi söyledi. 'Zaten kamu davası devam edecek yargılama yapılacak, sen vazgeç. Aile de perişan' dedi" ifadelerini kullandı.

Milletvekiline "Anne, baba ve kardeş de işin içinde" dediği belirtilen Sıddık Gültekin'in, "Sonuna kadar sürecin takipçisi olacağım. Böyle bir şeyi duymamış olayım. Sizin evladınız olsa kabul eder misiniz sayın vekilim" yanıtını verdiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak 4 milletvekili ile görüştü. Konu yapılacak olan MYK toplantısında değerlendirilecek.

FATİH ÇEKİRGE'NİN İDDİASI NE?

Dün kaleme aldığı köşe yazısında CHP'li Muğla Milletvekilinin vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babasını aradığını ve aileyi davadan vazgeçirmeye çalıştığını öne sürdü. Bu iddiaların ardından bugün yeni bir yazı kaleme alan Çekirge, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini aradığını aktardı.

Girgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Diğer 3 Muğla milletvekili arkadaşım davayla ilgilendiklerini ancak aileyle hiçbir zaman bir görüşme yapmadıklarını ifade ettiler. Yazınıza konu olan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım.

Ben, 22 Temmuz'da cenazenin Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim"

PINAR GÜLTEKİN OLAYI NE?

Pınar Gültekin, Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz günü kaybolmuştu. Ailesi tarafından yapılan kayıp ihbarından sonra aranmasına başlanan Gültekin'in cesedi, 21 Temmuz'da Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Yapılan incelemelerin ardından Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürüldükten sonra varilin içine konulduğu ve yakıldığı tespit edilmişti. Avcı'nın daha sonra ise varili, üzerine beton dökerek gömdüğü aktarılmıştı.