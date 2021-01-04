Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Acılı baba Sıddık Gültekin, avukatlarına mahkeme başkanı tarafından söz verilmemesi üzerine "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) önce boğarak öldüren, sonra da bir varile koyarak vahşice yakan Cemal Metin Avcı (32) ile ona yardımcı olan kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına devam edildi.

Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan, kardeşi Mertcan Avcı da 'yardım ve yataklık' suçundan hakim karşısına çıktı.

GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATINA SÖZ VERİLMEYİNCE SİNİRLENDİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tanık Ceren Tunç'un dinlendiği sırada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, itiraz ederek mahkeme başkanından söz istedi.

Mahkeme başkanı, Epözdemir'e konuşması için söz vermedi. Bunun üzerine Pınar Gültkekin'in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek, salonu terk etti.

MAHKEME HEYETİNİN REDDİNİ İSTEDİLER

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Epözdemir, mahkemenin sanığı aklamaya çalıştığını belirterek, mahkeme heyetinin reddini istediklerini söyledi.

"KEŞİFLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU BİZİ TATMİN ETMEDİ"

Çok planlı, organize işlenmiş bir cinayetle karşı karşıya olduklarını belirten Epözdemir, sanığın, ceza sorumluluğunu minimize etmek, haksız tahrik indiriminden faydalanmak amacıyla çok ilginç savunmalar yaptığını söyledi.

Olay yerinde yapılan keşifle ilgili raporun ellerine ulaştığını dile getiren Epözdemir, "Bilirkişi raporu bizi tatmin etmedi. Çok bilimsel, hükme elverişli, hükme esas alınabilecek bir rapor olduğunu düşünmüyoruz. Fizik ve kimya mühendisleri tarafından hazırlanacak bir bilirkişi raporu talep edeceğiz. Bu en azından yargılamanın haline müessir olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI