Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Annesinin boyuna bile yaklaştı - Haberler Magazin
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Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Annesinin boyuna bile yaklaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yeni yıla ailesiyle giren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından kızı ve eşiyle pozunu paylaştı. Fotoğrafta en dikkat çeken ayrıntı ise 2009 yılında dünyaya gelen Su'nun annesine olan benzerliği ve Altuğ'un boyuna yaklaşıyor olması oldu.

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun zamandır ekranda olmayan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından ailesiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. 2008 yılında evlenen Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'un kızları Su ise büyüdü.

"BÖYLE ASİL ANNENİN ASİL KIZI OLUR"

2009 yılında dünyaya gelen Su'nun boyu ise annesine yaklaştı. Gözlerden uzak şekilde büyütülen Su'yu gören Demet Akalın ise yorumsuz kalamayarak "Ay bu nasıl bir boy uzaması maşallah" dedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı da "Böyle asil annenin böyle asil genç kızı olur", "Su çok güzel bir genç kız olmuş" ve "Su, annesine çok benziyor" yorumları yapıldı.

Pınar Altuğ'un gözlerden uzak büyüyen kızı büyüdü! Annesinin boyuna yaklaştı

Pınar Altuğ'un gözlerden uzak büyüyen kızı büyüdü! Annesinin boyuna yaklaştı

Pınar Altuğ'un gözlerden uzak büyüyen kızı büyüdü! Annesinin boyuna yaklaştı

Pınar Altuğ'un gözlerden uzak büyüyen kızı büyüdü! Annesinin boyuna yaklaştı

Pınar Altuğ'un gözlerden uzak büyüyen kızı büyüdü! Annesinin boyuna yaklaştı

Pınar Altuğ'un gözlerden uzak büyüyen kızı büyüdü! Annesinin boyuna yaklaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Maximiryan:Çok magazin takip etmiyorum galiba diğer erkek olan oğlu 2 çocuğu birbirine benzettim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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