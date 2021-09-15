Pınar Altuğ kırmızılar içerisinde dikkatleri topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı - Haberler Magazin
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Pınar Altuğ kırmızılar içerisinde dikkatleri topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
Pınar Altuğ kırmızılar içerisinde dikkatleri topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Bu yıl yedincisi düzenlenen Golden Palm Awards ödül töreninde sunuculuk görevi üstlenen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, gecede giydiği kırmızı elbisesini sosyal medya hesabından paylaştı. Tüm dikkatleri üzerine çeken Altuğ'un fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Golden Palm Awards ödül töreninde sunuculuk görevi üstlendi. Törene kırmızı uzun bir elbiseyle çıkan Altuğ, dikkatleri de üzerine çekti. Ünlü oyuncu, beğenilen kıyafetiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Altuğ'un kırmızılar içerisinde paylaştığı fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Çok sayıda takipçisi, elbisenin ünlü oyuncuya yakıştığını belirterek, "Harika görünüyorsun", "Çok güzel duruyor" gibi ifadeler kullandı.

Pınar Altuğ kırmızılar içerisinde dikkatleri topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Pınar Altuğ kırmızılar içerisinde dikkatleri topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Pınar Altuğ kırmızılar içerisinde dikkatleri topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Pınar Altuğ kırmızılar içerisinde dikkatleri topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı - Haberler Magazin
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