Pilates nasıl yapılır? Pilates nedir? Her yaş için ideal bir spor olan pilates, evlerde de kolayca yapılabilen bir spordur.Kemik yaşlanmasını önleme, vücudun dik durmasını sağlama ve omurga sağlığını koruma gibi işlevleri olan pilates, bilinçli şekilde yapılması gereken bir spordur.

PİLATES NEDİR?

Joseph Hubert Pilates tarafından 20. yüzyılın başlarında geliştirilen pilates, rehabilitasyon ve sağlıklı yaşam amaçlı yapılmaktadır. Asrın sporu olarak adlandırılan pilates vücudun duruşunun doğru olmasını sağlayarak omurganın doğal forma kavuşmasını sağlar.

GÖBEK HAREKETİ

Mekik hareketini yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama biraz farkı var. Düz zemine oturduktan sonra boynunuzu, kollarınızı ve bacaklarınızı kıvırmadan kaldırmaya çalışın. Kollar ve bacak arasında mesafeyi kademeli şekilde daraltın.Yukarı doğru kalkarken nefes alın bacaklarınızı indirirken yavaş yavaş nefesinizi verin.

GERİLME HAREKETİ

Sırt üstü yatma pozisyonu alın. Kollarınızı dik vaziyette yukarı doğru kaldırın. Derin nefes aldıktan sonra gövdenizi doğrultupbaşınızı dizlerinizin arasına alın. El ve ayak üstleri yukarı doğru bakacak şekilde gergin olmalıdır.

HUNDRED HAREKETİ

Kollar yukarıya uzanacak şekilde sırt üstü yatın. Bel sabit olacak şekilde kollarınız ve boynunuzu kaldırın. Boynunuzu kaldırırken nefes alın, kollarınızı bırakırken nefes verin.

BEL HAREKETİ

havada bisiklete binip pedal çevirdiğinizi düşünün. Sırt üstü uzanın. Bacaklarınızı yukarı doğru kaldırıp sırasıyla bir dizinizi sonra diğer dizinini kıvırın. Pedal çevirir gibi nefes alıp vererek hareketinizi yapın.

BACAK HAREKETLERİ

Yere oturup elleriniz yerde olacak şekilde tüm vücudunuzu havaya kaldırın. Sadece topuklarınız yerde kalsın. Bu şekilde pozisyonunuz aldıktan sonra nefes alarak bir ayağınızı kaldırın sonra diğerini kaldırın. Sağ ve sol ayak için sırayla hareketi yaparak hareketi tamamlayın.

KALÇA HAREKETİ

Kalça hareketinde düz bir zemine oturup ellerinizi arkaya alın ve düz yerden kendinize destek alın. Pozisyonu bozmadan bacaklarınızı yukarıya doğru kaldırın. Sol ve sağ olarak sırasıyla bacaklarımızı yukarı doğru kaldırın.