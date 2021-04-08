Piknik yapmak yasak mı 2021? Piknik alanlarında mangal yapılır mı?

Piknik yapmak yasak mı 2021? Piknik alanlarında mangal yapılır mı? soruları yerinde normalleşme kararları kapsamında merak edilip araştırılıyor. Normalleşme kararları sonrası özellikle hafta sonuyla birlikte en çok "Mangal yakmak yasak mı?" ve "Piknik yapmak yasak mı?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

Mangal yasağı var mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Piknik yapmak yasak mı 2021? Yerinde normalleşme kararlarıyla birlikte özellikle sevdikleriyle mesire alanlarında piknik yapmak isteyenler bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Ramazan ayına kısa süre kala alınan yeni kararlar kapsamında neler var? Peki, mangal yapmak yasak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

MANGAL YAKMAK YASAK MI?

Piknik yapmak ve mangal yakmakla ilgili yerinde normalleşme kararlarında bir hüküm yer almıyor. Buna göre 1 Haziran 2020 itibarıyla ormanlık alan, sahil ve plajlarda piknik yapma yasakları kalkmıştı. Bununla birlikte piknik alanlarında mangal yakılması da kesinlikle yasak. Mangal yasağının ne zaman kalkacağı ise henüz bilinmiyor.

PİKNİK YAPMAK YASAK MI 2021?

Ancak Bakanlık tarafından açıklanan ve uyulması gereken kuralları kapsayan son genelgede piknik alanları ile mangal yakma konusunda yasak bulunmuyor. Bakanlık genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran 2020'den itibaren kullanılabiliyor.

PİKNİK ALANLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabiliyor.

Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başladı.

Şu an ise yüksek ve çok yüksek riskli illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Hafta içi ise mesire alanları açık.