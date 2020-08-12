Pi sayısı (π) kaçtır? Pi sayısı tamamı nedir, basamakları nedir? Pi sayısı klavyeden yapılışı ve formülleri
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Pi sayısı (π) kaçtır? Pi sayısı tamamı nedir, basamakları nedir? Pi sayısı klavyeden yapılışı ve formülleri

Matematikte en çok kullanılan sabit sayılardan birisi pi sayısıdır. Pi sayısı ' π ' bu şekilde yazılır. Matematik, geometri, fizik alanlarında kullanılan bir sabit sayıdır. Peki pi sayısı kaçtır, pi sayısının tamamı nedir, basamak sayısı kaçtır, klavyeden nasıl yapılır tüm detaylar haberimizde…

Pi sayısı (π) kaçtır? Pi sayısı tamamı nedir, basamakları nedir? Pi sayısı klavyeden yapılışı ve formülleri
12.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:39

Pi sayısı matematik, geometri ve fizik sorularında çok kullanılmaktadır. Bu bakımdan tam değerini ezbere bilmemiz gerekiyor. Genelde sorularda parantez içinde (π=3,14) şeklinde yazılır. Fakat yine de tam değerini, formüllerini, yapılışını bilmek isteyenler için bu yazıyı hazırladık. Şimdi pi sayısı kaçtır, tamamı nedir, nerelerde kullanılır, pi günü hangi gündür ona bakalım

Pİ SAYISI KAÇTIR?

Pi sayısı (π) : 3,14

Pi sayısı 3.14 'dür. Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümüyle elde edilen bir irrasyonel sabit sayıdır. Virgülden sonraki basamakları tamamen bulunmamıştır. Daha doğrusu bulunamaz. Çünkü pi sayısı bir irrasyonel yani sonsuza kadar devam eden bir sabittir. Bu bakımdan hesaplamalarda virgülden sonraki 2 basamağı alınmaktadır. Kısacası pi sayısı π=3.14 'dür.

Pi sayısı (?) kaçtır? Pi sayısı tamamı nedir? Basamakları nedir? Pi sayısı klavyeden yapılışı ve formülleri
Pi sayısı

Pi sayısı irrasyonel olduğu için henüz virgülden sonraki basamakların tamamı bulunmamaktadır. Üniversitelerde, liselerde genellikle virgülden sonraki 2 basamağı ile yani 3,14 şeklinde kullanılır. Orta ve ilk okullarda ise pi=3 olarak alınır.

Pİ SAYISININ TAMAMI NEDİR? UZUN HALİ KAÇTIR?

Pi sayısı uzun hali : 3,141592653589793238462643383...

Pi sayısının en yaygın kullanımı π=3.14 şeklindedir. Uzun hali ise π=3,141592653589793238462643383… şeklinde devam etmektedir. Günümüzde halen daha bazı algoritmalar kullanılarak virgülden sonraki maksimum basamak sayısı miktarları hesaplanmaktadır.

Bazı teknik üniversitelerinde virgülden sonra 3 basamak alınıyor. Yani π=3,141 kabul ediliyor. Bazılarında ise π=3,14 kabul edilmektedir. Fakat genellikle pi sayısı 3,14 olarak alınmaktadır. İlkokul ve ortaokullarda π=3 olarak kullanılmaktadır.

Pi sayısının virgülden sonraki ilk 1000 basamağı:

3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019091456485669234603486104543266482133936072602491412737245870066063155881748815209209628292540917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572703657595919530921861173819326117931051185480744623799627495673518857527248912279381830119491298336733624406566430860213949463952247371907021798609437027705392171762931767523846748184676694051320005681271452635608277857713427577896091736371787214684409012249534301465495853710507922796892589235420199561121290219608640344181598136297747713099605187072113499999983729780499510597317328160963185950244594553469083026425223082533446850352619311881710100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989

Pi sayısının ilk bin basamağı bu şekildedir. Dediğimiz gibi genellikle 3,14 veya 3,1415 şeklinde kullanılır.

Pİ SAYISI TARİHÇESİ NEDİR? HAKKINDA BİLGİLER

Pi sayısı ilk olarak Yunanca'da 'çevre' anlamına gelen kelimenin ilk harfinden literatüre girmiştir. Pi sayısı ilk olarak buradan gelir. Ayrıca pi sayısı, Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinmektedir.

Günümüzde Fabrice Bellard 2010 senesinde Chudnovsky algoritması kullanarak sayının ilk 2.699.999.990.000 basamağını hesaplamıştır. Pi sayısı virgülden sonra en çok bu kadar bulunmuştur.

Ek olarak bazı bilim adamları ve dönemin devletleri pi sayısını farklı kullanmıştır. Şu şekilde:

Arşimet için π : 3 tam 1/7 il 3 tam 10/71 arasında bir sayı

Mısırlılar için π : 3,1605

Babilliler için π : 3 tam 1/8

Batlamyus için π : 3,14166

İtalyan Lazzarini için π : 3,1415926

Fibonacci için π : 3.141818

Pİ SAYISI FORMÜLLERİ NEDİR?

Pi sayısı hesabı için birçok bilim adamı farklı formüller üretmiştir. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Isaac Newton'a göre pi formülü:

Pi sayısı (?) kaçtır? Pi sayısı tamamı nedir? Basamakları nedir? Pi sayısı klavyeden yapılışı ve formülleri

Nilakantha Somayaji'ye göre pi formülü:

Pi sayısı (?) kaçtır? Pi sayısı tamamı nedir? Basamakları nedir? Pi sayısı klavyeden yapılışı ve formülleri

Leonhard Euler'e göre pi formülü ise : π = -i.ln(-1) şeklinde hesaplanmaktadır.

Pİ SAYISI YAKLAŞIK DEĞERİ KAÇTIR?

Pi sayısının bazı yaklaşık değerleri aşağıdaki gibidir:

π sayısı bölüm değerleri : 22/7 , 333/106 , 355/113 , 52163/16604 , 103993/33102 , 245850922/78256779

10'lu sayı sistemine göre pi sayısı ilk 100 basamağı : 3.1415926535897932384626433 832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679

2'lı sayı sisteminde karşılığı : 11.001001000011111101101010100010001000010110100011.... şeklindedir

Üçlü sayı sisteminde karşılığı : 10.010211012222010211002111110221222220111201212121... şeklinde

16'lı sayı sisteminde karşılığı : 3.243F6A8885A308D31319... şeklinde devam eder.

60'lı sayı sisteminde değeri : 3;8,29,44,1

Pİ GÜNÜ NE ZAMANDIR? HANGİ GÜNDÜR?

Pi günü 14 Mart'tır. Akılda kalması için 03.14 şeklinde kodlama yapabilirsiniz. Buradaki 03 Mart ayını temsil ediyor. 14 ise Mart'ın 14. günü demektir. Zaten buna göre dünya çapında pi günü kabul edilmiştir. Kısacası pi günü 14 Mart tarihinde kutlanmaktadır.

Pİ SEMBOLÜ KLAVYEDEN NASIL YAPILIR?

Klavyeden pi işareti yapmak için 2 yöntem bulunmaktadır. İlki "Alt + 227" kombinasyonu ile pi sayısı yapımıdır. Öncelikle klavyeden space tuşunun solundaki Alt tuşuna basılı tutuyoruz. Ardından numpad bölümünden sırasıyla 2, 2 ve 7 rakamlarına basıyoruz. Böylelikle "π" buradaki gibi pi sembolü işareti yapabiliyoruz.

Fakat bazı klavyelerde bu şekilde yapılınca hata veriyor. Bunun için 2. yöntemi kullanabilirsiniz. İkinci yöntem ise kopyala-yapıştır yöntemidir. Bunun için ' π ' burada gördüğünüz pi sembolünü ctrl+c yapıp kopyalayarak ctrl+v yapıp istediğiniz belgeye, dokümana yapıştırabilirsiniz.

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