Petrol-İş Sendikası 29. Dönem Genel Temsilciler Kurulu Antalya'da toplandı - Haberler
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Petrol-İş Sendikası 29. Dönem Genel Temsilciler Kurulu Antalya'da toplandı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Petrol-İş Sendikası 29. Dönem Genel Temsilciler Kurulu Antalya'da toplandı

Petrol-İş Sendikası tarafından 4 yılda bir yapılan ve bu sene 29'uncusu düzenlenen Genel Temsilciler Kurulu toplantısı Antalya'da yapıldı.

ANTALYA (AA) - Petrol-İş Sendikası tarafından 4 yılda bir yapılan ve bu sene 29'uncusu düzenlenen Genel Temsilciler Kurulu toplantısı Antalya'da yapıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya 650'e yakın sendika temsilcisi katıldı.

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda Türkiye gündemi, sendikalarının mevcut konumunu ve misyonunu değerlendirdiklerini söyledi.

En köklü sendikalardan biri olduklarını anlatan Akyüz, "Bünyemizde büyük sanayi kuruluşları var. İstanbul Sanayi Odasının ilk bin şirketinin içinde 24 şirketimiz var. Bu işyerlerimiz, toplam cironun yüzde 11'ini yapmakta, brüt katma değerin ise yüzde 12'sini üretmekte. Türkiye ekonomisine etkin bir yapıda olan kuruluşlarımız var. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinde etkin bir yerdeyiz. Türkiye ekonomisini güçlü kılmak ve daha fazla katma değer sağlamak adına salgın döneminde de olsa hiçbir işletmemiz durmadı ve çalışmalarımıza devam ettik." diye konuştu.

Sendika olarak 42 bin üyelerinin bulunduğuna vurgulayan Akyüz, 2022 yılındaki hedeflerinin hem örgütsel yapılarını geliştirerek sendikal çalışmaları büyütmek, hem de çalışanların kayıplarını toparlamak olduğunu kaydetti.

Petrol-İş Sendikası 29. Dönem Genel Temsilciler Kurulu yarın sona erecek.

Petrol-İş Sendikası 29. Dönem Genel Temsilciler Kurulu Antalya'da toplandı

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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