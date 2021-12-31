Peşine düştüğü husumetlisini karıştırıp, karanlıkta başkasını vurmuş

ADANA'da arkadaşlarıyla kaldırımda yürüyen Hakan Aktaş'ı (20) ensesinden vurarak ağır yaralayan Volkan Çiçekli (38), park halindeki otomobilinde yakalandı. Çiçekli ifadesinde, F.U. ile aralarında husumet olduğunu ve bu kişiye uyuşturucu sattığı için savaş açtığını, karanlıkta Hakan Aktaş'ı husumetlisi sanıp yanlışlıkla vurduğunu ileri sürdü.

Olay, 29 Aralık gecesi Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Park ettiği aracından inen Hakan Aktaş, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Ensesine ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Aktaş, kanlar içerisinde yere yığıldı, saldırgan ise otomobile binerek kaçtı. Aktaş'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Aktaş, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hakan Aktaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.