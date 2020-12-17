Pervarili bal üreticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Pervarili bal üreticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:09
Pervarili bal üreticileri AA'nın

Siirt'in Pervari ilçesinin 2 bin 200 rakımlı Herekol Dağı Çemikare Yaylası'nda üretim yapan bal üreticileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinin 2 bin 200 rakımlı Herekol Dağı Çemikare Yaylası'nda üretim yapan bal üreticileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Siirt Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Nezir Çetin ve Cemal Tomris, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafa oy verdi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafına oy veren Çetin, "Yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" ve "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflara oy verdi.

Tomris de "yaşam" kategorisinde Juancho Torres'in "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maske", "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflara oy verdi.

Tomris, AA'nın tüm fotoğraflarının birbirinden etkileyici güzellikte olduğunu belirterek, "AA muhabirleri tarafından çekilen fotoğraf yarışmasına biz arıcı ve bal üreticileri de katıldık. Bunlar arasında en güzellerini oyladık." dedi.

Çetin de emeği geçen AA muhabirlerini kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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