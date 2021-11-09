Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6'ncı ve 7'nci yüzyıllardaki depremlerden etkilenmiş

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda milattan sonra 6'ncı ve 7'nci yüzyıllardaki genç Antik Çağ tarihi ile ilgili bulgulara ulaşıldı. Çalışmalarda ayrıca Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler, bronzdan makas, çeşitli bilezikler ile deprem sırasında hasar gören konut mimarisine rastlandı.

Bölgede yoğun şekilde çatı kiremitleri olduğunu ve çatı kiremitleri dışında seramik, metal obje, sikke çıktığını söyleyen arkeolog Yıldız Ersönmez de "Alanda 10 gündür çalışıyoruz. Tarım toprağına ulaştıktan sonra mekanlarımız netleşmeye başladı. Bizim karşımıza ilk çıkan çatı kiremitleri oldu. Alanda yoğun şekilde çatı kiremitleri mevcut, çatı kiremitleri dışında seramikler, metal objeler, sikkeler alanda çıkmaya devam ediyor. Bu çatı kiremitleri çökme şekilde olduğundan dolayı aklımıza bir deprem riski getirdi. Çünkü yığın şeklinde olması gereken çatı kiremitleri; direk çökme şeklinde ve yoğun lokal olarak görülmekte. Bununla alakalı geniş kapsamlı çalışmalarımız sürüyor" dedi.