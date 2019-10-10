Perihan Savaş ve Nebahat Çehre 7. Koğuştaki Mucize filminin galasından ağlayarak ayrıldı

10.10.2019 10:58

Günlerdir büyük bir heyecanla beklenen 7. Koğuştaki Mucize filminin galası önceki akşam Levent'te gerçekleştirildi. Başrollerini Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı filmin galasına Deniz Baysal, İlker Aksum, Özcan Deniz, Sarp Akkaya ve Pınar Deniz gibi ünlü isimler akın etti. Filmi izlerken duygusal anlar yaşayan bazı oyuncular, galadan erken ayrıldı.

ELMA ŞEKERİ DAĞITILIP 300 ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Galaya katılan konuklara elma şekeri dağıtıldı. Elma şekerleri sayesinde, TOG'un Dokuz Eylül Üniversitesi ile gerçekleştirdiği 'Bir Kuş Olsam' adlı proje kapsamında tutukevlerinde kalan 3-6 yaş arası 300 çocuğun ihtiyaçları karşılandı.

AĞLAYARAK AYRILDILAR

Geceye erkek arkadaşıyla katılan güzel oyuncu Pınar Deniz, "Ağlayacağımı bildiğim için rimel bile sürmedim" dedi. Aralarında Perihan Savaş, Nebahat Çehre, Pınar Deniz'in de olduğu isimler filmden ağlayarak ayrıldı.

TANITIM VİDEOSU 4 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Güney Kore yapımı 'Miracle in Cell No. 7' adlı yapımdan uyarlanan filmi Mehmet Ada Öztekin yönetti, senaryosunu Kubilay Tat yazdı. Tanıtım videosu 4 milyondan fazla izlendi. Birçok sahne Muğla'da çekildi.

MEMO'NUN ADALET ARAYIŞINI ANLATIYOR

'7. Koğuştaki Mucize', 7 yaşındaki kızı Ova ile aynı zekaya sahip Memo'nun cinayet iddiasıyla idamla yargılanmasını ve adalet arayışını anlatıyor. Kadroda Celile Toyon, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Deniz Baysal, İlker Aksum, Özcan Deniz, Serhan Onat, Mesut Akusta, Pınar Deniz, Deniz Celiloğlu, Keremcem ve Sarp Akkaya da var.