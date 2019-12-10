Pera Müzesi, yeni yılı bebeklere özel konser ve çocuk atölyeleri ile kutluyor!

10.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:00

Pera Müzesi Öğrenme Programları, yılbaşı etkinlikleri kapsamında düzenlediği bebeklere yönelik konser, bale performansı ve çocuk atölyeleriyle yeni yılı en genç ziyaretçileriyle birlikte kutlamaya hazırlanıyor. 15 Aralık'ta gerçekleşecek konser ve dans performansıyla 0-2 yaş grubu bebekler, bale müziğinin en ünlü eserleriyle tanışacaklar. 4-12 yaş grubu katılımcılar ise, 21 Aralık'ta düzenlenecek "Yılbaşı Süsleri Tasarlama" ve "Kâğıt Tabakta İp Sanatı" atölyelerinde sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirecekler.

Pera Öğrenme yeni yıla yaklaşırken, üç farklı etkinlikle henüz yürümeye bile başlamamış bebeklerden 12 yaş grubu çocuklara, en genç ziyaretçilerine sesleniyor. 0-2 yaş grubuna yönelik "Bebek Konseri", 4-6 yaş grubuna yönelik "Yılbaşı Süsleri Tasarlama" ve 7-12 yaş grubuna yönelik "Kâğıt Tabakta İp Sanatı" atölyeleri, yılbaşı kutlamaları öncesinde genç ziyaretçilerin sanatla tanışması, müziğin ve dansın keyfine varması ve el becerilerini geliştirmesi amacıyla hazırlandı.

0-2 YAŞ GRUBU, KLASİK MÜZİK EŞLİĞİNDE TATLI BİR YOLCULUĞA ÇIKIYOR!

Pera Öğrenme, 15 Aralık tarihinde düzenleyeceği konserle minikleri ünlü bestecilerin en sevilen eserleriyle bir araya getiriyor. 0-2 yaş grubu arasındaki bebeklerin ve yeni yürüyen çocukların ihtiyaç ve isteklerine hitap eden bu özel konser ve bale performansı süresince, minik dinleyiciler hem bir balerinle tanışma, hem de onunla beraber dans edip bir hikâyenin parçası olma şansı yakalayacaklar.

Konserde, Çaykovski'nin ünlü bale eserleri 'Fındıkkıran' ve 'Kuğu Gölü'nün yanı sıra, Rossini, Strauss ve Mozart'ın eserlerinden de pasajlar seslendirilecek. Rusya'dan Tatiana Uzunay'ın hayata geçirdiği projede, Azebaycan'dan balerin Olga Yürükoğlu sahne alacak. Dansçıya flütte Didem Karakaya, kemanda Letonya'dan Alise Juska Savga ve Polonya'dan Kasia Özdemir, viyolonselde Feride Berin Öget eşlik edecek. Minik dinleyiciler, 1 saatlik konser süresi boyunca farklı ülkelerden konuklar ile Şekerleme Diyarı'na doğru yola çıkacaklar.

4-6 YAŞ GRUBU, GEOMETRİK FORMLARDA YILBAŞI SÜSLERİ TASARLIYOR!

"Yılbaşı Süsü Tasarlama" atölyesinde çocuklar fon kartonlarından ışıklar, süsler ve yılbaşı ağaçları tasarlayacaklar. Yeni yıl atölyesi kapsamında minik katılımcılar, ilk aşamada fon kartonları üzerine geometrik şekiller çizerek yılbaşı süsleri; ikinci aşamada akrilik boyalarla renklendirilen kâğıtlardan ışıklar; üçüncü aşamada ise ahşap, boncuk, düğme gibi farklı malzemelerden iki boyutlu yeni yıl ağaçları hazırlamayı öğrenecekler. Bu tasarım atölyesi, çocukların sosyal ve duygusal, motor ve bilişsel becerilerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

7-12 YAŞ GRUBU, KÂĞIT TABAKLARDA FİLOGRAFİ SANATINI ÖĞRENİYOR!

Çocukların konsantrasyon ve motor becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan "Kağıt Tabakta İp Sanatı" atölyesinde ise katılımcılar yün iplikleri tabaklar üzerine işleyerek filografi sanatını öğreniyor. Yaratılmak istenen desen tabaklar üzerine noktalar halinde kalemle işlendikten sonra bu noktalar deliniyor; yün iplikler kâğıt tabaklardaki deliklere geçirilerek dokunuyor.

Kaynak: Bültenler