Trump'ın Pennsylvania iddiasına validen cevap: Oylara ve demokrasiye saldırıdır, sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, mevcut başkan Trump, "Pennsylvania'yı büyük bir farkla kazanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın açıklamasını değerlendiren Pennsylvania Valisi Wolf, Trump'ın oylara ve demokrasiye saldırıda bulunduğunu vurgulayarak "Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var" dedi.

ABD tarihinin en uzun seçimlerinden biri olan 3 Kasım seçimlerinde henüz sonuçlar netleşmedi. Cumhuriyetçilerin adayı mevcut başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında kıyasıya bir yarış yaşanırken, Biden, delege sayısı ve oy dağılımda önde gözüküyor.

Oy sayımlarının devam ettiği sırada canlı yayına çıkan Trump, seçimi kazandıkları yönünde iddialarda bulundu ve yüksek mahkemeye gideceklerini söyledi. Ayrıca Trump, "Pennsylvania'yı büyük bir farkla kazanıyoruz" diyerek seçimin kader eyaletlerinden biri olan bölge için önemli bir iddia öne sürdü.

"OYLARIMIZA VE DEMOKRASİYE YÖNELİK BİR SALDIRIDIR"

Trump'ın bu iddiasından sonra Pennsylvania Valisi Wolf konuya açıklık getirdi. Wolf yaptığı açıklamada, "Açık olalım: Bu, Pennsylvania'nın seçimlerine, oylarımıza ve demokrasiye yönelik bir saldırıdır" dedi.

"PENNSYLVANİA'DA ADİL BİR SEÇİM OLACAK"

Açıklamalarına devam eden Wolf, "Bölgelerimiz oyları olabildiğince hızlı ve mümkün olduğunca doğru bir şekilde saymak için yorulmadan çalışıyor. Pennsylvania'da adil bir seçim olacak ve her oyu sayacağız" ifadelerini kullandı.

"SAYILMAYI BEKLEYEN 1 MİLYONDAN FAZLA OY VAR"

Wolf, hala sayılmayı bekleyen oyların olduğunu vurguladı ve "Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var. Pennsylvania halkında, her oyu sayacağımızın sözünü veriyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı