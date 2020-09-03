PENDİK'TE KURTKÖY GİŞELERE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇARPTI, 24 YARALI- 4
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PENDİK'TE KURTKÖY GİŞELERE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇARPTI, 24 YARALI- 4

PENDİK'TE KURTKÖY GİŞELERE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇARPTI, 24 YARALIHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü gişelere çarptı.

03.09.2020 18:30 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:41

PENDİK'TE KURTKÖY GİŞELERE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇARPTI, 24 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü gişelere çarptı. Otobüste bulunan 24 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan Hasan B. Yönetimindeki E-3 hatlı Özel Halk Otobüsü saat 16.00 sıralarında Pendik, Kurtköy Gişeleri'ne girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle gişelerdeki beton bloklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 24 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan gişelerin havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle trafik 2 şeritten verildi. Kullanılmaz hale gelen otobüs, gişelerden çıkartılarak çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otobüs firmasının ikinci başkanı Bayram Kulcu, yaşanan kazayla ilgili 'Öncelikle yaralı arkadaşlara Allah'tan şifa diliyorum. Binlerce şükürler olsun ağır yaralımız yok. Şu anda 20'nin üzerinde yaralı arkadaşımız var. Hastanelere gidip ziyaret edeceğiz. Cenabı Allah beterinden saklasın. ya direksiyon hakimiyetini kaybetti, ya da teknik bir hatadır. Kazalar olabilir, dileğimiz olmaması. Tabi ki üzgünüz. Bir daha olmasın dileğiyle." dedi.

PENDİK'TE KURTKÖY GİŞELERE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇARPTI, 24 YARALI- 4

Kaynak: DHA

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