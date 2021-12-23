PENDİK'TE HAVAYA ATEŞ EDEREK 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN ŞÜPHELİLER HAKKINDA DAVA

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te geçtiğimiz Eylül ayında motosikletle gezerken pompalı tüfekle havaya ateş ederek Murat Kırca'nın (24) ölümüne ve Şenol Kutlu'nun (23) da yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 2 şüpheli hakkında ayrı ayrı müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçladığı ve üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheliler İbrahim Çevik ile Yunus Sağlam'ın 12 Eylül 2021 tarihinde Pendik'te Murat Kırca'yı tüfekle ateş ederek öldürmesine ve Şenol Kutlu'nun da yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

ŞÜPHELİ KENDİSİNİN OLAY YERİNE ZORLA GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Şüpheli İbrahim Çevik'in ifadesine yer verilen iddianamede, Çevik'in diğer şüpheli Yunus Sağlam'ın olay günü kendisinin yanına gelerek elinde bulunan tüfeği kendisine doğrulttuğunu, kendisinin kullandığı motosikletine zorla bindiğini, olay yerine zorla götürdüğünü ve şüpheli Yunus Sağlam'ın ormanlık alana doğru elinde bulunan tüfekle 3 kez ateş ettikten sonra olay yerinden birlikte kaçtıklarını söylediği hatırlatıldı.

ŞAKA AMACIYLA ONU TEHDİT ETMEMİ İSTEDİ SAVUNMASI

Yunus Sağlam ise ifadesinde İbrahim Çevik'in yanına gelerek 'Ateş etmeye gidelim' dediğini, İbrahim Çevik'in ismini hatırlamadığı bir mezarın içerisinde tüfek çıkartarak verdiğini ve öğleden sonra Pendik Sülüntepe'de bir pazar sokağında buluştuklarını kaydetti. Yunus Sağlam ifadesinde diğer şüpheli İbrahim Çevik'in şaka amacıyla kendisini tehdit etmesini istediğini, teklifini kabul ettiğini ve olay yerine gittiklerini söylediği belirtildi. Yunus Sağlam olay yerinde kendisinin havaya bir el ateş ettiğini, İbrahim Çevik'in yol üzerinden dere yatağına doğru 2 el ateş ettiğini iddia etti. İki şüphelinin de üzerine atılı suçlamayı ifadelerinde kabul etmedikleri belirtildi.

SAVCILIK ZORLA GETİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜNTÜ KAYDI OLMADIĞINI BELİRTTİ

İddianamenin değerlendirme kısmında şüpheli Yunus Sağlam'ın diğer şüpheli İbrahim Çevik'i elindeki tüfeği doğrultarak zorla götürdüğüne dair görüntü kaydı olmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda Murat Kırca'nın ölüm sebebinin ateşli silah yaralanması sonucu meydana geldiği ifade edildi. Olay nedeniyle müşteki Şenol Kutlu'nun da basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde öldürme kastı ile ateş ettikleri iddianamede öne sürüldü.

AYRI AYRI MÜEBBETLERİ İSTENDİ

İddianamede tutuklu şüpheli Yunus Sağlam ve tutuksuz şüpheli İbrahim Çevik'in 'Kasten öldürme" ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis ile 9 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.