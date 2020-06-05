evden üç ton çöp çıktı! Ev sahibi ekiplere zorluk çıkardı
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evden üç ton çöp çıktı! Ev sahibi ekiplere zorluk çıkardı

Pendik'de bir apartmanın 4. katındaki dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi.

05.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:51

Pendik'de bir apartmanın 4. katındaki dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler evde gördükleri manzara karşısına şaşkına döndü. Evden yaklaşık 3 ton çöp çıkarıldı. Kamyon kamyon çöp çıkarılan evde dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Pendik Belediyesi zabıta ve temizlik ekiplerinin saatlerce süren çöpleri toplama işlemi ise havadan görüntülendi.

Pendik Batı Mahallesi'nde Osman Değer'in yaşadığı 6 katlı binanın 4. katından çevreye yayılan kötü kokular, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler adrese geldiklerinde ise büyük şaşkınlık yaşadı. Evin tamamen çöple dolduğunu gören ekipler hemen çalışmalara başladı. Pendik Belediyesi'ne bağlı zabıta ve temizlik ekipleri, çöp kamyonları ve temizlik malzemeleri ile adrese gelerek evde temizlik yapmaya başladı. Ekipler, evden yaklaşık 3 ton çöp çıkardı. Çıkarılan kamyonlarca çöp, araçlara koyularak evden uzaklaştırıldı. Ev sahibi Osman Değer ise evini temizlemeye çalışan ekiplere ara ara zorluk yaşattı. Bu sırada ev sahibi apartman yöneticisiyle tartışarak evin kirli olmadığına dair tartışma çıkardı.Çöplerin çıkarılmasının ardından evde temizlik çalışmalarına başlandı. Evin temizlenmesiyle çevre sakinleri de rahat bir nefes almış oldu. Öte yandan ekiplerin çöpleri evden çıkarma işlemleri ise havadan görüntülendi.

Tüm apartmanın sağlığı tehlikede

Apartmandan gelen kötü koku şikayetlerinden dolayı belediyeden yardım istediğini belirten apartman yöneticisi Handan Aday, "Apartmandan bir takım şikayetler geldi. Kokunun olduğu, böceklerin çoğaldığına dair bende konuyu muhtarımızla paylaştım. Muhtarımız sağ olsun ilgilendi. Belediyeden yetkili arkadaşlarımız geldi ve kokunun kaynağı temizleniyor. Bu yapılan çalışma apartmanımızın sağlığı ilgili yapılan bir çalışma, insanların özel hayatı olduğu için evlerine kadar girip bakamıyoruz. Apartmanın zilleriyle ilgili çalışmada gelen çalışan işçi arkadaş sayesinde durumu far ettik ve bu dairenin çöp ev olduğunu söyledi" diye konuştu.

1993'den berri bu evde hasta olmadım

1993'den berri evde kaldığını söylen Ev sahibi Osman Değer, "Evin pis olduğu göreceli bir kavram, ben bu evde 1993 yılından berri yaşıyorum. Apartmanın mikrop saçıyor dediği evde ben bir kez mikrobik bir hastalık geçirmedim. O apartmanın korkusu, birisi hastalık hastası diye ben 1993 yılından berri yaşıyorum o evin içerisinde bana niçin hastalık bulaşmıyor. Hiçbir komşum benden rahatsız değil. Bana hiçbir komşumdan şikayet gelmedi" diye konuştu. - İSTANBUL

evden üç ton çöp çıktı! Ev sahibi ekiplere zorluk çıkardı

Kaynak: İHA

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