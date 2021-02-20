Annesini kalbinden bıçaklayan evlat, kendisini polise ihbar etti

Olay saat 19.30 sıralarında, Yayalar Mahallesi Feyz Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 6 yıl önce kocasından boşanan Saliha Duran (42), İbrahim Çetin ile dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı.

ANNE KAPIYI AÇAR AÇMAZ KALBİNE BIÇAĞI SAPLADI

İddiaya göre, kadının ilk evliliğinden olan ve babası ile yaşayan oğlu Mehmet Türk, bugün akşam saatlerinde annesinin yaşadığı adrese geldi. İddiaya göre kapıyı çalan Mehmet Türk'e kapıyı annesi Saliha Duran açtı. Kapı açılır açılmaz elindeki bıçağı annesinin kalbine saplayan Mehmet Türk olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan kadının yardımına koşan İbrahim Türk, derhal sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları kadını Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kalbinden bıçaklanan ve çok fazla kan kaybeden kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ANNESİNİ BIÇAKLADIKTAN SONRA KENDİNİ POLİSE İHBAR ETTİ

Annesini kalbinden bıçakladıktan sonra Kavakpınar Mahallesi Fıstık Sokak'ta bulunan bir adrese giden Mehmet Türk, polisi arayarak annesini bıçakladığını ve gelip kendisini almalarını istedi. Verilen adrese giden polis ekipleri genci gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

"BENİMLE OLAN EVLİLİĞİNİ KALDIRAMAMIŞ OLABİLİR"

Saliha Duran'nın imam nikahlı kocası İbrahim Çetin yaşananları, "Bilemiyorum ben görmediğim için bir anda kapımda belirdi, eşime bıçak vurdu. Başka da bir şeyden haberim yok. Sadece adalet yerini bulsun başka bir şey istemiyorum. Bıçaklayan kişi, benden önceki evliliğinden olan öz oğludur. Herhangi bir sıkıntıları yoktu, sadece çocuk gelip benim kapıma haneye tecavüz etmesinden dolayı ben davacıyım. Bilemiyorum, belki benimle olan evliliğini kaldıramamış olabilir. Daha önce sadece bir defa gelmişti bize, onda da sadece on dakika annesi ile konuşup gitmişti. Buradan giderken durumu ağırdı, burada kalbi durdu, tekrar geri çevirdiler ama bilemiyorum şu anki durumu nedir henüz bir bilgi alamadık. Tam kalbinden bıçakladı, başka da bir şey görmedim" şeklinde anlattı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı