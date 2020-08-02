Pendik'te 20 bin TL'lik tekstil ürünü çalan şahıslar yakayı ele verdi Pendik'te bir iş yerinden yaklaşık 20 bin TL değerinde tekstil ürünü çalan Çeçenistan uyruklu iki şahıs polis tarafından yakalandı.

Pendik'te bir iş yerinden yaklaşık 20 bin TL değerinde tekstil ürünü çalan Çeçenistan uyruklu iki şahıs polis tarafından yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pendik Harmandere Mahallesinde 19 Temmuz tarihinde iki şahıs, bir iş yerinde yaklaşık 20 bin TL değerinde tekstil ürünleri çaldı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri şahısların kimliklerinin Çeçenistan uyruklu Shamıl G. (46) ve Amır I. (25) olduğunu belirledi. Şahıslar Sarıyer ilçesinde yabancı plakalı bir araç içerisinde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada; 21 adet eşofman, 4 adet çorap, 11 adet spor ayakkabı, 7 adet sporcu ceketi, 1 adet sandalet, 5 adet pantolon, 11 adet tişört, 2 adet gömlek, 2 adet zıbın, 4 adet elbise, 2 adet oyuncak, 1 adet çocuk arabası, 2 adet aparat ele geçirildi. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA