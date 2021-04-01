Pendik, Kartal ve Tuzla'daki cami hoparlörlerinden müzik yayını yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı
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Pendik, Kartal ve Tuzla'daki cami hoparlörlerinden müzik yayını yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı

Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
Pendik, Kartal ve Tuzla'daki cami hoparlörlerinden müzik yayını yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı

Pendik, Kartal ve Tuzla'daki cami hoparlörlerinden dün akşam 2 defa müzik yayını yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pendik, Kartal ve Tuzla'daki cami hoparlörlerinden dün akşam 2 defa müzik yayını yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam vaktinden sonra merkezi ezan sistemine dışarıdan şifre kırılması suretiyle Pendik, Kartal ve Tuzla'daki camilerde 2 defa kısa süreli müzik yayını yapıldı.

Olayın ardından ilçe müftülükleri, aynı durumun tekrar yaşanmaması için merkezi ezan sistemini kullanan hocalardan ezan vaktinden 5 dakika önce ve ezandan sonra cihaz ve hoparlör sistemini açma-kapatma önlemi almalarını istedi.

Öte yandan merkezi ezan sistemine dışarıdan kaçak giriş yapan kişi veya kişilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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