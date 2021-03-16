Pelin Öztekin'den vefat eden babası Rasim Öztekin için duygusal paylaşım: Minik kızın bir gecede büyüdü

8 Mart günü babası Rasim Öztekin'in ani ölümüyle yıkılan oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Babasıyla çocukluğundan bu yana çektirdiği fotoğrafları paylaşan Öztekin, "Sanki dün kulağına 'Kal benimle, ben daha o kadar büyümedim' diye fısıldayan ben değildim. O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü" diyerek hüzünlendirdi.

Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Rasim Öztekin, 7 Mart günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yıllardır kalbiyle ilgili sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı, 8 Mart akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle yıkılan Pelin Öztekin ise babasının vefatının ardından 1 hafta geçtikten sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

"MİNİK KIZIN BİR GECEDE BÜYÜDÜ BABA"

Çocukluğundan bu yana babasıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşan Pelin Öztekin, paylaşımına şu notu düştü: "Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına "kal benimle, ben daha o kadar büyümedim" diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan. Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm Baba."

"İLK AŞKIM,KAHRAMANIM, DAYANAĞIM"

"Bugün bir hafta oldu, özlediklerinin, ustalarının, dostlarının yanına göçeli. Daha ne çok anı biriktirip, yaşananlara gülüp geçecektik, sen yine bana akıllar verecektin ben 'Offf baba yaaa' diye şımarıklık yapacaktım. Fazla erken değil miydi bu didişmeleri bırakıp gitmek için? Sen benim ilk aşkım, kahramanım, hayranı olduğum dayanağımdın. Babalar kızlarının ilk aşkıdır lafını anlamayanlara inat o aşk en çok bize yakıştı Babiş. Yüzümün, gülüşümün en çok benzediği adam, babam."

"ÖMRÜM BOYUNCA SENİN YOLUNDA GİDECEĞİM"

"Senin kızın olmak benim için nasıl büyük bir gurursa, ömrüm boyunca senin yolundan gitmek de benim için o kadar kıymetli olacak. Elveda sana benim daimi yol göstericim.. İyi ki senin kızınım, İyi ki sen Babiş. Seni şimdiden çok özlüyorum.. Seni çok ama çok seviyorum Rasoş'um."

İşte Pelin Öztekin'in paylaşımındaki fotoğraflar...