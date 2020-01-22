22.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:04

Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Pelin akil ssosyal medya uygulamasında yaşadığı diyalog ile ilginç anlar yaşadı. Magazin gündemine de konu olan Pelin akil hakkında Pelin Kil kimdir? Pelin Akil hayatı ve biyografisi gibi konular arandı. İşte Pelin Akil'in bilinmeyenleri…

PELİN KİL KİMDİR?

Pelin Akil Doğum Tarihi: 17 Nisan 1986

Pelin Akil Kaç Yaşında: 33 yıl yaşında

Pelin Akil Nereli: İstanbul

Pelin Akil Eş: Anıl Altan (e. 2016)

Pelin Akil Eğitim: İstanbul Üniversitesi

Pelin Akil Ebeveynler: Şenay Bedriye Özgün

Pelin Akil Çocuklar: Alin Altan, Lina Altan

Pelin Akil (d.17 Nisan 1986 İstanbul) Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akili biz ilk FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanidik, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünu oynadı, Kurt Kanunun'da oynadığı süreçte bir de TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dahil olmuştur. 2012 yılında Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yani sıra ATV de yayınlanan Aile İ?i ve yine Star TV de yayınlanan Çember gibi projelerde yer almıştır. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.

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