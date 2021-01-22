Pele filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ünlü futbolcu Pele yaşıyor mu, öldü mü? Pele kimdir, kaç yaşında? Pele hayatı ve futbol kariyeri!

Bu akşam TRT1 ekranlarına gelecek olan Pele filmi, özellikle de futbol severlerin dikkatini çekmektedir. İzleyenler, Pele filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ünlü futbolcu Pele yaşıyor mu, öldü mü? Pele kimdir, kaç yaşında? merakla araştırıyor. İşte Pele hayatı ve futbol kariyeri!

Pele ya da doğum adıyla Edson Arantes do Nascimento,forvet mevkiinde yıllarca görev almış efsanevi futbolcudur. Brezilyalı futbolcu Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuk üzerine, Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu filmi yapılmıştır. Bir Amerikan biyografik film olan, Pelé: Bir Efsanenin Doğuş'u filmi bu akşam TRT1 ekranlarında yer alacaktır. Filme adını ve konusunu veren Pele hakkındaki detayları yazımızdan bulabilirsiniz!

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?

Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu (İngilizce:Pelé: Birth of a Legend) Brezilyalı futbolcu Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğa dair bir Amerikan biyografik filmidir. Film Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist tarafından yönetildi ve senaryosu yazıldı.

Filmde Kevin de Paula, Vincent D'Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta, Colm Meaney ve Pelé küçük rollerde yer aldılar. Film, Pelé karakteri ile babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Film tamamen Brezilya'da çekildi, sırasıyla Leonardo Carvalho ve Kevin de Paula sırasıyla 9 ve 17 yaşlarında yükselen yıldızı oynuyorlardı. Pele: "Genç benliğimi oynayan iki genç oyuncu hem ekranda hem de futbol sahasındaki yeteneklerinin kanıtı olarak gerçek yıldızlar olacak" dedi.

Yönetmen, Zimbalist, Pele'nin erken yaşantısına dramatik nedenlerle odaklanmak istediklerini belirterek, bunun sebebini şöyle açıkladı: "1950 (Dünya Kupası) kaybından (Uruguay'a karşı) Brezilya ulusal kimliğinin doğuşuna paralel bir efsanenin doğuşuydu) ve 1950'de (Dünya Kupası) Maracana stadyumunda (Uruguay'a karşı) kaybediyordu. "Film, Pele ve babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

PELE KİMDİR? PELE FUTBOL KARİYERİ VE HAYAT HİKAYESİ!

Ünlü futbolcu Pele yaşıyor mu, öldü mü? Pele kimdir, kaç yaşında? gibi sorular çok merak ediliyor. Edson Arantes do Nascimento ya da dünyada bilinen adıyla Pelé, 23 Ekim 1940'ta doğdu ve 80 Yaşında. Aile tarafından Pepe takma adıyla çağrılırdı. Ama kuzenleri ve küçük arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen "Peli" lakabı takıldı, bu lakap zamanla Pelé oldu. 11 yaşında keşfedilene kadar ayakkabı parlatıyordu. 4 yıl sonra onu keşfeden De Brito, bir gün Santos'un yöneticilerine "Bu çocuk dünyanın en iyi futbolcusu olacak." dedi. Sonraki sezonda Pelé, ligin yıldız oyuncusu olunca bu sözün doğruluğunu ispatlamış oldu.

Kariyerine Brezilya Ligi'nin o zamanların en iyi takımlarından Santos'ta başlayıp ve yine ünlü bir kulüp olan Cosmos'ta bırakmıştır. Futbol tarihinde en çok gol atan ve gol kralı olan futbolcudur. Cosmos forması ile bir sezon boyunca ligde 52, kupada 12 gol kaydederek "en fazla gol atan gol kralı" olarak futbolu bırakmıştır.

Dünya'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul görmektedir. 3 kere, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takımda yer almıştır. İlk dünya şampiyonluğunu 1958 yılında yaşadı. Futbol kariyerinde 1281 gol atarak kırılması çok zor olan bir rekora imza atmıştır. Bununla beraber Pele, kariyeri boyunca 6 defa bir maçta beşer gol kaydederek ayrı bir başarıya daha imza atmıştır. 30 defa da bir maçta dörder gol kaydeden Pelé tam 92 maçta da hat-trick yapmıştır.

Pele efsanevi bir futbolcudur, öyle ki Nijerya, Pelé'nin maçını izlemek için Biafra ile yaptığı savaşta 2 günlük ateşkes ilan ettirmiştir.

Bir başka efsane olay ise Brezilya Ligi'nde oynanan bir maçta Pelé'nin oyundan atılması sonrası taraftarlar isyan etmiş ve hakemi zor durumda bırakmıştır. Bunun üzerine Pelé 15 dakika sonra oyuna tekrar dönmüştür. Bu olayda en dikkat çeken şey ise hakem hakkında hiçbir cezai işlem uygulanmaması hatta hakemin takdir edilmesidir.

Pele, 2013 FIFA Ballon d'Or Prix d'Honneur ödülünü ilk kez alan oyuncudur.