Pekmez küleği Türkiye'de sadece Kilis'te üretiliyor - Haberler
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Pekmez küleği Türkiye'de sadece Kilis'te üretiliyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Kültür Sanat

Pekmez küleği Türkiye'de sadece Kilis'te üretiliyor Söğüt ağacından yapılan külekte hem el hem ayak aynı anda kullanılıyor Pekmezlerin konduğu külek üretimi sadece Türkiye'de Kilis'te üretiliyor.

Pekmez küleği Türkiye'de sadece Kilis'te üretiliyor

Söğüt ağacından yapılan külekte hem el hem ayak aynı anda kullanılıyor

KİLİS - Pekmezlerin konduğu külek üretimi sadece Türkiye'de Kilis'te üretiliyor.

Pekmez sezonu öncesinde yoğun bir şekilde üretilen külekte hem el hem ayak aynı anda kullanılarak yapılıyor.

Pekmez saklama kabı olarak kullanılan ve söğüt ağacından yapılan külek üretimi pekmez sezonunun hemen öncesinde hummalı bir şekilde külek üretimi devam ediyor. Plastik kaplar yerine tercih edilen ahşap küleklerde pekmezler sağlıklı ve uzun süre muhafaza ediliyor olması nedeniyle üreticilerden ilgi görüyor.

Yapımı zahmetli

Söğüt ağacından yapılan küleklerin önce Kapağı ve gövdesi ayrı ayrı yapılarak, uzun uğraşlar sonucunda tamamlanıyor. Farklı aşamalardan geçen küleklerden günde 80-100 adet üretilebiliyor. Bir çok aşamanın ardından külekler Türkiye'nin dört bir tarafına ve yurt dışına ihraç ediliyor.

Ayak ve eller aynı anda çalışıyor

Mesleği idame ettirecek eleman bulmakta da zorlanan külek ustaları, sabır ve yoğun çaba gerektiren bir çalışma ile külekleri hazır hale getiriyor.

Külek ustası Mehmet Ali Özkaya, külekçiliğin baba mesleği olduğunu ifade ederek, "Külek yapımında söğüt ağacı, kullanıyoruz. Kavak ağacı, çam ağacı, kayıp ağaçı da kullanabiliyoruz. Tercihimiz söğüt ağacıdır. 1970'lhi yılından itibaren külekçilik yapıyorum. Baba mesleğim olduğu için başka bir meslek öğrenmedim. Sabır isteyen, meşeket isteyen bir meslek, Külekçilik, Kilis'ten başka bir yerde kalmadı. Sadece Kilis'te üretiliyor. Küleklerin içerisine katı üzüm pekmezi konuyor. Daha önce 25-26 esnaf idik, şimdi ise sadece 7 kişi kaldık" dedi.

Pekmez küleği Türkiye'de sadece Kilis'te üretiliyor

Pekmez küleği Türkiye'de sadece Kilis'te üretiliyor

Pekmez küleği Türkiye'de sadece Kilis'te üretiliyor

Pekmez küleği Türkiye'de sadece Kilis'te üretiliyor
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pekmez küleği Türkiye'de sadece Kilis'te üretiliyor - Haberler
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