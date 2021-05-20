Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi

Sedat Peker'in Hürriyet gazetesine gerçekleştirilen saldırıyı üstlenmesinin ardından AK Partili Abdurrahim Boynukalın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Açıkçası çok rahatladım" sözlerine yer verdi. Boynukalın, bir süre sonra paylaşımını sildi.

Organize suç örgütü lideri olma suçlamasıyla hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker, 6. videosunda 2015 yılında Hürriyet gazetesinin önünde yaşananlara da değindi. Peker, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın'ın bulunduğu grubun eylemi sırasında yaşanan saldırıyı bir milletvekilinin ricasıyla kendisinin organize ettiğini söyledi.

"MESELELERİN BİZİMLE ALAKASI YOK"

AK Partilili Boynukalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Meşhur video serisinin bugünkü bölümü 28-32. Dakikaları arası 2015 Hürriyet eylemi meselesi özetlenmiş. Açıkçası çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş. Biz gençlik kolları olarak Hürriyet önünde basın açıklaması kararı aldığımızda kendisinin 'İsmini veremeyeceği bir vekil tarafından arandığını' ve 'Bizim çocuklar bu eylemleri beceremez, profesyonel değiller, sen bir işin içine gir' dendiğini söylemiş." sözlerine yer verdi.

Abdurrahim Boynukalın

"SADECE BASIN AÇIKLAMASI YAPTIK"

Boynukalın, ifadelerine şöyle devam etti:

"Böyle bir kerameti kendinden menkul, kendisini tek talimatla harekete geçirebilecek bir vekil var mı emin değilim. Varsa umarım ismini verir; böylece parti kurumsalımıza ve benim imajıma yıllarca zarar veren "basma" hadisesinin kim tarafından yapıldığı öğrenilmiş olur. O gün "partimiz eylem geleneğinde asla taşlı sopalı eylem olmaz" dediğimizde bize inanmamayı tercih edenler (ana muhalefet partisi lideri buna dahil) bakalım ne diyecekler. Tekrar ediyorum biz o dönemki iftira yayınlarından dolayı o gazete önünde sadece basın açıklaması yaptık"

TWEETLERİNİN BİR KISMINI SİLDİ

Daha sonrasında Boynukalın'ın tweetlerinin bir kısmını sildiği görüldü.