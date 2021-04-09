PEKER'İN AVUKATI ARAMA YAPILAN VİLLA ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI
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PEKER'İN AVUKATI ARAMA YAPILAN VİLLA ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SEDAT Peker'in Beykoz'da arama yapılan villası önünde açıklama yapan avukat Kemal Levent, "Suçlamalar yaralama, gasp, yağma ve benzeri suçlamalar.

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SEDAT Peker'in Beykoz'da arama yapılan villası önünde açıklama yapan avukat Kemal Levent, "Suçlamalar yaralama, gasp, yağma ve benzeri suçlamalar. Sedat bey 1,5 yıldan beri yurt dışında" dedi.

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Peker'in Beykoz'daki villasında polis ekipleri arama başlattı. Polis ekiplerinin villadaki aramaları devam ederken, Sedat Peker'in avukatı Kemal Levent villa önünde açıklama yaptı. Levent, "Şu anda alınan arama kararlarına istinaden memur arkadaşlar evde aramalar yapıyorlar. Evin büyük olmasından kaynaklı detaylı aramalar yapılmasına istinaden bu kadar uzadı. Son aşamaya gelindi. Evde de herhangi bir suç aleti suç herhangi bir olgu, bulgu, delil veya bir unsur bulunamadı. Şu anda tutanaklar tanzim ediliyor. Birazdan sonlandırılacak. Suçlamaların mahiyeti için görevli arkadaşlardan aldığımız kadarıyla yaralama, gasp yağma ve benzeri suçlamalar. Ama bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Zaten Sedat bey de bir buçuk yıldan beri yurt dışında" dedi.

"GÖRÜŞMEMİZ MÜMKÜN OLMADI"

Kemal Levent, Sedat Peker ile şu ana kadar görüşmediklerini belirterek, "Görüşmemiz mümkün olmadı. Tabii ki kısıtlı bir süreç içerisinde bu olaylar gelişti. Onun akabinde biz de aramalara eşlik etmek amacıyla adrese geldik. Mevcut durumlarla ilgili değerlendirmeler yapılacaktır. Şu an onunla ilgili sağlıklı bir bilgim olmadığından dolayı bilgi vermemem doğru olur. Onun dışında evde yani bir buçuk yıldan beri Sedat bey de yok, adreste de yok. Ondan dolayı da normal bir ailevi durum var ama arama kararına istinaden arama yapılıyor" diye konuştu. Avukat Kemal Levent, "Yurt dışına çıkmadan önce açılan bir dosya vardı. Sanırım eski dosya 2018 yılında açılan bir soruşturma dosyasına istinaden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcut olan dosyaya istinaden arama kararı çıkartıldı. Buna istinaden işlemler yapılıyor" dedi.

PEKER'İN AVUKATI ARAMA YAPILAN VİLLA ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI
PEKER'İN AVUKATI ARAMA YAPILAN VİLLA ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI
PEKER'İN AVUKATI ARAMA YAPILAN VİLLA ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI
PEKER'İN AVUKATI ARAMA YAPILAN VİLLA ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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