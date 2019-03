Pekdaş'tan Şaphane'ye Çıkarma

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yerel seçimlere sayılı günler kala Kütahya'nın Şaphane ilçesine giderek CHP'nin belediye başkan adayı Lütfi Mutlu'ya destek ziyareti yaptı. Mevcut belediye başkanı Rasim Daşhan'ın CHP'den istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne adayı olarak seçime girmesi üzerine CHP adayı Lütfi Mutlu'ya desteğe giden Pekdaş'ı ilçeye girişte coşkulu bir kalabalık karşıladı. Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde ilçe meydanına gelen Pekdaş, seçim turu öncesi alanda toplananlara seslendi.

CHP Şaphane ilçe örgütünün daveti üzerine gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Pekdaş, Konak ile Şaphane'nin 4 yıl önce imzalanan protokolle kardeş belediye olduğunu hatırlatarak, CHP adayı Lütfi Mutlu'nun seçimi kazanmasıyla bu kardeşliğin güçlenerek devam edeceğini söyledi. Şaphane halkının kendisine gösterdiği yoğun ilgiden ötürü oldukça duygulanan Başkan Pekdaş, yaptıkları ziyaretin iki ilçe arasındaki kardeşlik bağlarının sürmesi amacını taşıdığını belirterek, "Biz burada gönül sofraları kurduk. Bir araya olmak, sevgiyle kucaklaşmak içindi bu sofralar. Ben partimin emrinde, her yerde el ele kol kola çalışıyorum. Önemli olan cumhuriyetin yaşanması, kardeşliğin, huzurun sürmesi. Bizler tutarlı olmak zorundayız. Kendi çıkarlarımızı değil, devletin, milletin çıkarlarını düşünmemiz gerekiyor. Siyasetçinin küsmeye hakkı yoktur. Devleti ve milleti için çalışmak zorundadır. Başkanlık da düşünmemelidir, vekillik de düşünmemelidir" dedi. Kendisinin yerine aday gösterilen Abdül Batur'un Şaphane halkına selamlarını ileten Başkan Pekdaş, "Biz Konak'ta Abdül başkanla el ele kol kola çalışıyoruz. O da bu kardeşliğin devam etmesini istiyor. Burada yine sofralar kuracağız. Ben her türlü yanınızdayım. Abdül başkan da sizin yanınızda. Bu kardeşliğin devamı Lütfi başkanın kazanmasıyla tescillenecektir" dedi.

Adı her zaman kalbimizde

2014-2019 yılları arasında Şaphane Belediye Meclis üyesi olarak görev yapan Lütfi Mutlu da, "Üç yıl bizimle iftar yemeğinde lokmamızı paylaşan, destekleriyle her zaman yanımızda olan Sema Pekdaş bu ziyaretiyle bizleri onurlandırdı. Kardeş belediyemizin sayın başkanı seçim arefesinde bizleri yalnız bırakmadı. Kardeşliğin sözde olmadığını, her zaman süreceğini göstermiş oldu. Kendisine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Sema Pekdaş'ın aday olmasa da Şaphane halkının her zaman kalbinde olacağını dile getiren Mutlu, "Şaphane halkı bize yetki verirse, ki verecektir Konak Belediyesinin destekleriyle tamamladığımız düğün salonumuzun adını Sema Pekdaş Sosyal Tesisleri olarak adlandırmak istiyoruz. Çünkü Şaphane halkı kendisine yapılan iyiliğe vefa ile karşılık verir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İlçe gezileri

Konuşmaların ardından Başkan Pekdaş, Şaphane Belediye Başkan adayı Lütfi Mutlu ve beraberindekilerle ilçe pazarını gezerek vatandaşlardan oy istedi. Tezgahları tek tek gezen Pekdaş'a pazarcı esnafının ve alışverişe gelen Şaphane sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. Gösterilen yakınlığa aynı sıcaklıkta karşılık veren Pekdaş, bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti. Pekdaş ve beraberindekiler daha sonra Konak Belediyesinin destekleriyle yapımı tamamlanan düğün salonunu da gezdi. Şaphane ziyaretini tamamlayan Başkan Pekdaş ve beraberindekiler dönüş yolunda Uşak'a bağlı Banaz ilçesine de uğradı. CHP Banaz İlçe Başkanlığını ziyaret eden Pekdaş, burada CHP Banaz Belediye Başkan adayı A. Olgay Altındağ'a destek açıklaması yaptı. Vatandaşlara seslenen Pekdaş, Banaz'ın Altındağ yönetiminde hak ettiği değere kavuşacağını söyledi. Konuşmaların ardından Pekdaş'a ziyaretinden ötürü teşekkür çiçeği armağan edildi. - İZMİR

