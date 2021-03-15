Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında filmi oyuncuları kimdir? Pek Yakında filmi nerede çekildi?
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Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında filmi oyuncuları kimdir? Pek Yakında filmi nerede çekildi?

15.03.2021 03:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 03:36
Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında filmi oyuncuları kimdir? Pek Yakında filmi nerede çekildi?

2014 yapımı komedi türündeki Pek Yakında filmi başrollerini Cem Yılmaz ve Ozan Güven paylaşıyor. Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında filmi oyuncuları kimdir? Pek Yakında filmi nerede çekildi? Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

Komedi türünde döneminde en çok merak edilen Pek Yakında filmi yönetmenliğini Cem Yılmaz yaptı. Senaristliğini ise yine Cem Yılmaz üstlendi. Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında filmi oyuncuları kimdir? Pek Yakında filmi nerede çekildi? Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu! İşte detaylar!

PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatını korsan DVD'cilik ve beraberindeki birtakım kanunsuz işlerle kazanan Zafer, bir gün karısından büyük bir posta yer ve anlar ki bu işleri bırakmazsa evliliği bitecektir. Kanunsuz işlere zinhar tövbe eden Zafer, ailesini geri kazanmak için figüranlık yaptığı eski 'oyunculuk' günlerine geri döner. Amacı o günlerden gelen sinemacı dostlarıyla yeniden bir ekip oluşturmak ve 1970'lerden beri çekilememiş fantastik bir proje olan "Şahikalar-Kötülüğün Sonu" adlı filmi çekmektir. Fakat kurduğun ekibin yetenekleri de bir noktada gelir takılır. Şimdi hepsini eğlenceli, komik ve bir o kadar da duygusal bir macera bekler.

Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında filmi oyuncuları kimdir? Pek Yakında filmi nerede çekildi?

PEK YAKINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Pek Yakında filminin oyuncu kadrosunda, Cem Yılmaz, Ozan Güven, Tülin Özen, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Zerrin Tekindor, Hare Sürel, Ayşen Gruda, Ülkü Duru, Emin Gürsoy, Metin Coşkun, Tuğrul Tülek, Ataberk Mutlu ve Yılmaz Erdoğan yer alıyor.

PEK YAKINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Pek Yakında filminin büyük bir bölümü Kadıköy'de çekildi.

Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında filmi oyuncuları kimdir? Pek Yakında filmi nerede çekildi?

Kaynak: İnterSinema

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