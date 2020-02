Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane: "Maalesef 3 vefatımız oldu"

06.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:22

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, uçağın pistten çıktığı olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamasında "Acımız çok büyük" diyerek duygularını dile getiren Mehmet Tevfik Nane, "Uçakta 177 yolcumuz ve 6 mürettebatımız, toplam 183 kişi vardı. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi" dedi. Nane, aynı zamanda 56 kişinin hastanelerden taburcu olduğunu belirtti.



Pegasus Hava Yolları'nın 5 Şubat 2020 tarihinde İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptığı sırada pistten çıkmasıyla ilgili olarak Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane tarafından basın toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Mehmet Tevfik Nane gözyaşlarını tutamayarak duygulu anlar yaşadı. Nane, "Acımız çok büyük. Şu an birinci önceliğimiz yaralarımızı sarmak. Aile destek ekiplerimiz hem vefat eden misafirlerimizin ailelerinin yanında hem de hastanelerde yaralılarımıza destek olmak üzere çalışmakta. Uçakta 177 yolcumuz ve 6 mürettebatımız, toplam 183 kişi vardı. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. 23 hastaneye sevk edildi. Biraz önce gelmeden saat 13.00 itibariyle, hastaneye sevk edilen misafir ve çalışanlarımızın 56 tanesi taburcu olarak evlerine gönderildi. Gerek yakınları vefat eden ailelerin, gerekse hastanelerde aile destek ekiplerimiz görevli olarak çalışmakta ve nöbetleşe her türlü yaraları sarmak için destek vermek üzere çalışmakta. Dün akşam itibariyle baktığımızda Sabiha Gökçen hava meydanı İzmir Adnan Menderes hava meydanı ve Pegasus Genel Müdürlüğünde 3 kriz merkezi kuruldu. Hava meydanlarında kurulan kriz merkezlerini il valilerimiz yönetmiştir. Gece sayın İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın basın açıklamasıyla saat 3.30 itibariyle Sabiha Gökçen'deki kriz masası dağıtılmış, saat 4 itibariyle Sabiha Gökçen hava meydanı açılmış operasyonlara başlamıştır. Zorlu süreç, bizler kadar tabii ki yaralanan misafir ve çalışanlarımız, vefat eden yolcularımızın yakınları için de zor bir süreçtir. Biz bu süreci en etkin şekilde atlatabilmek için otoritelerle irtibatlı çalıştık. Sivil havacılık regülasyonları olan ve katı bir şekilde yönetilen sektördür. Kaza gerçekleştiği andan itibaren komuta otoritelere geçer. Bu hava meydanı otoritesi ve yeri geldiğinde vali yardımcısıdır, dün illerde valilerimiz devreye girdi. Onların yönetiminde her türlü bilgi akışı ve paylaşımı yapılmaktadır. Buna yapılacak ilk açıklama dahildir. Herhangi bir kamu otoritesinin onayı olmadan ilk açıklamayı yapmadan, bizim şirket olarak bilgi açıklama yetkimiz yoktur. Halihazırda Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı kaza araştırma inceleme kurumu yetkilileri çalışmalarını devam ettirmekte. Dün gece 02.00 gibi devreye girdiler. Kara kutu cihazlarımız alındı emniyet altına konuldu, deşifre çalışmaları başlatıldı" dedi.



"Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri yönünde teşvik edilirler" diyen Mehmet Tevfik Nane, "Bu uygulamalarımız sözde değildir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve Avrupa denetim otoritesi tarafından her yıl denetlenmektedir. Uçaklarımız 5.3 yaş ortalaması ile teknik güvenilirliği çok yüksek, genç uçaklardır ve bakımları birebir uçuş elverişlilik açısında takip edilir. Bu tür olaylar bir nedenden değil birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşur. Kaza araştırma sürecinde çıkacak her türlü geliştirme ve iyileştirmeyi yerine getireceğimizi peşine taahhüt ederiz. Özellikle can kaybının, hasarların, yaralanmaların olduğu bir noktada çıkıp konuşmak hiç kolay değil. Ama bundan sonraki ana işimiz bu yaraları sarmak için bize düşen ne görev varsa yapmaktır. Ekiplerimiz sürekli vefat eden ailelerimizin, hastanedeki yaralılarımızı kontrol etmektedir ve 24 saat mantığıyla çalışmaktadır. Süreç ilerledikçe, gelen bilgiler bizlere de iletilecek ve sizlerle de resmi sitelerden paylaşılacaktır. Ben bu süreçte bize destek olan tüm kamu kuruluşlarına, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, tüm alan yetkililerimize, Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA