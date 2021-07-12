Pedallar 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için çevriliyor

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen hemşehrilerinin mezarlarından aldıkları toprakları Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere pedal çeviriyor.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen hemşehrilerinin mezarlarından aldıkları toprakları Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere pedal çeviriyor.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları tarafından hazırlanan ve Çankırı Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce desteklenen etkinlikte 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen ve Çankırı'da bulunan 11 şehidin kabirlerini ziyaret eden sporcular buralardan toprak aldı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin 5'inci yılı öncesinde yola çıkan sporcular, aldıkları toprakları Niğde'de bulunan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştırmak üzere pedal çevirdi.

Pedal çeviren sporcular, Kırıkkale'deki şehitliği de ziyaret ederek Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezine darbeciler tarafından düzenlenen hain hava saldırısı sonucu doğum gününde şehit edilen Özel Harekat Polisi Hakan Yorulmaz'ın mezarını da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Sporcular burada dualar ederek kabirlere su döktü.

"Şehitlerimizin topraklarını Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştıracağız"

Programın bu sene ikincisinin gerçekleştirildiğini söyleyen Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisini düzenlediğimiz '15 Temmuz Şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i Anma Turu' etkinlikleri kapsamında programımızı düzenledik. Çankırı'da yatan 15 Temmuz şehidi 11 şehidimizin topraklarını şehit ve gazi dernekleri ile beraber teslim aldık. Şehitlerimizin topraklarını Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'den Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştıracağız. Yolculuğumuzun toplam mesafesi 453 kilometredir. Çankırımız yarenler ve şehitler diyarı olarak anılır. Etkinliği düzenlerken vatan millet sevgisini, 15 Temmuz şuurunu gelecek nesillere ve sonraki kuşaklara aktarmayı amaçladık" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı