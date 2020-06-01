Peak, Zynga'ya Satıldı! İlk Türk Unicorn
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Peak, Zynga'ya Satıldı! İlk Türk Unicorn

Türk oyun şirketi Peak, ABD'li oyun şirketi Zynga'ya satıldı. Zynga, Peak'i bünyesine aldı. Yapılan anlaşma ile birlikte ilk Türk Unicorn Peak oldu.

Peak, Zynga'ya Satıldı! İlk Türk Unicorn
01.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:50

Türk oyun şirketi Peak, ABD'li oyun şirketi Zynga'ya satıldı. Zynga, Peak'i bünyesine aldı. Yapılan anlaşma ile birlikte ilk Türk Unicorn Peak oldu.

Zynga, Peak'i Satın Aldı: Unicorn Ne Demek?

Geçtiğimiz günlerde Peak'in ABD'li oyun şirketine satılabileceği iddiasını sizinle paylaşmıştık. İddialar yerini gerçeklere bıraktı. Peak tarafından yapılan resmi açıklamada anlaşmanın sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Anlaşma ile sadece ortaklık yapısı değişen Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam ederken, hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga'ya devredecek. Ödemenin yarısının nakit yarısının da Zynga hissesi olarak yapılacağı duyuruldu.

Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü yaptığı açıklamada "Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu imza, Peak'i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştiriyor. Bu anlaşma, güzel insanların bir arada büyük hayallere inandığı zaman her şeyi başarabileceğini somut bir şekilde vurguluyor. Başarının mimarı ise Türkiye'nin dört bir yanından aynı amaç ve değerler etrafında birleşmiş olan, genç ve müthiş heyecanlı ekibimiz. Bu anlaşmanın asıl değeri de işte tam burada yatıyor." cümlelerine yer verdi.

Satın alımın ardından Peak, Türkiye'den çıkan ilk Unicorn oldu. Unicorn değerlerinin 1 milyar dolar veya daha fazla olan girişimlere denmekte.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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