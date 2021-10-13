PCR testi sonucu ne zaman çıkar?

PCR test sonucu sorgulama negatif test sonucu gösterme zorunluluğunun başlamasıyla birlikte gündemde yer almaya devam etmekte.PCR testi veren vatandaşlar, Koronavirüs testinin sonucunun negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu öğrenmek için PCR testi sonucu kaç saatte çıkar diye araştırmakta. Peki, Korona testi ne zaman çıkar? PCR testi ne zaman, kaç günde çıkar? İşte detaylar haberimizde...

PCR TEST SONUCU NE ZAMAN, KAÇ SAATTE ÇIKAR?

PCR testi genelgesinin yayınlanmasının ardından; test sonuçlarının bekleme süresi merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor. Özel hastanelerde PCR testi sonucu 1-3 saat içerisinde de çıkabiliyor.

PCR TESTİ SONUCU GÖRÜNTÜLEME: E-DEVLET, E-NABIZ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan Polimeraz Chain Reaction ya da Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) sonucu e-Nabız uygulamasına yansıyor. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte T.C kimlik numarası ile sorgulanıyor.

1- Google Arama Motoruna e-Nabız yazıp aratın.

2- Açılan Sayfada En başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covit-19 Test Sonuçlarını tıklamak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

e-NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ!

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız'a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir. e-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.