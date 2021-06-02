Pazaryeri'nde kursiyerler "Hayat Boyu Öğrenme" etkinliklerinde hünerlerini sergiledi
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Pazaryeri'nde kursiyerler "Hayat Boyu Öğrenme" etkinliklerinde hünerlerini sergiledi

Pazaryeri'nde kursiyerler 'Hayat Boyu Öğrenme' etkinliklerinde hünerlerini sergiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme" haftası dolayısı ile açılan sergide kursiyerler hünerlerini sergiledi.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme" haftası dolayısı ile açılan sergide kursiyerler hünerlerini sergiledi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde açılan sergide Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan ürünler sergilenirken, saz kursu ve gitar kursu öğrencileri gelen davetlilere müzik ziyafeti çekti. Kickboks kursiyerlerinin de gösteri yaptığı serginin açılış konuşması Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, tarafından yapıldı. Sedat Büyük konuşmasında "01-07 Haziran 2021 tarihleri arası "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak belirlendiğinden Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi olarak biz de hocalarımızın öderliğinde kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan sergimizi hazırlamış bulunuyoruz. Sergimizin hazırlanmasında emeği geçen Halk Eğitim Merkezinin tüm personeline, kursiyerlerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca Kültür Merkezinin kullanımını bize açan Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'e ve ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve vatandaşlar açılan sergiyi gezdiler.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu sergimize katıldık. Küçük çocuklarımızın, gençlerimizin hanımlarımın yapmış olduğu etkinliklerini hep birlikte izledik. Küçük çocuklarımız güzel bir defile yaptılar. Dark ekibi pilates ekibi ve ayrı zamanda okçuluk ekibinin gösterilerini izledik. Pazaryeri İlçemizin gurur iftarı Pazaryeri Kickboks takımının gösterisini izledik. Güzel bir etkinlik oldu gönül isterdi ki daha güzel daha katılımlı eski günlerde ki gibi coşkulu etkinlikler yapmak. Pandemi sınırları çerçevesinde güzel bir çalışma yapılmış emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Halk Eğitim Müdürü müdürümüz Sedat Büyük olmak üzere İlçe Milli Eğitim müdürümüze öğretmenlerimize, kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Pazaryeri Kültür Merkezinde açılışı gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri sergi açılışına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Pazaryeri'nde kursiyerler 'Hayat Boyu Öğrenme' etkinliklerinde hünerlerini sergiledi
Pazaryeri'nde kursiyerler 'Hayat Boyu Öğrenme' etkinliklerinde hünerlerini sergiledi
Pazaryeri'nde kursiyerler 'Hayat Boyu Öğrenme' etkinliklerinde hünerlerini sergiledi
Pazaryeri'nde kursiyerler 'Hayat Boyu Öğrenme' etkinliklerinde hünerlerini sergiledi
Pazaryeri'nde kursiyerler 'Hayat Boyu Öğrenme' etkinliklerinde hünerlerini sergiledi
Pazaryeri'nde kursiyerler 'Hayat Boyu Öğrenme' etkinliklerinde hünerlerini sergiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Pazaryeri'nde kursiyerler "Hayat Boyu Öğrenme" etkinliklerinde hünerlerini sergiledi - Haberler
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