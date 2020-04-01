Pazaryeri'nde korona virüse karşı dezenfekte tüneli
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Pazaryeri, Çilimli, Düzce

Pazaryeri'nde korona virüse karşı dezenfekte tüneli

Pazaryeri'nde korona virüse karşı dezenfekte tüneli Düzce'nin Çilimli ilçesinde her hafta kurulan Pazaryeri öncesinde ilçe belediyesince 'Dezenfekte Tüneli' oluşturuldu.

01.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:48
Pazaryeri'nde korona virüse karşı dezenfekte tüneli

Pazaryeri'nde korona virüse karşı dezenfekte tüneli

DÜZCE - Düzce'nin Çilimli ilçesinde her hafta kurulan Pazaryeri öncesinde ilçe belediyesince 'Dezenfekte Tüneli' oluşturuldu. Pazara giren herkes dezenfekte olarak pazara giriyor.

Korona Virüs tedbirleri ülke genelinde alınmaya devam ediyor. Pazaryerlerinde alınan önlemlere bir yenisini Düzce'nin Çilimli ilçesi aldı. İlçe belediyesi Pazaryerinin girişine 'Dezenfekte Tüneli' koyarak vatandaşların pazaryerine dezenfekte olarak girmesini planladı. Vatandaşların kıyafetleri üzerinde oluşan zararları bakterilerin bu tünelde geçtikten sonra dezenfekte edilmesinin sağlanması planlanırken, vatandaşlar yapılan çalışmadan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Sensörlü olarak çalışan dezenfekte tünelini kendi imkanları ile yaptıklarını içindeki dezenfektenin insan sağlığına zararlı olmadığını belirten Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, "Pazaryerleri insanların yoğun olduğu birbirine yakın olduğu yerler olduğu için bu alanlarda insanlar yan yana yürürken bile en azından güvende olduğunu hissetsinler ve bu mikroptan arınmaları için bu dezenfekte tünelini yaptık. Bu ilaç tamamen organik bir ilaçtır. Vücuda bir zararı yoktur. Virüse karşı etkili bir ilaç olduğu için yaptık. Burada insanlar alışverişini rahat yapsınlar. Böyle toplu mekanlarda bu virüsün yayılmasını engellemek için bunu yaptık. İnsanlarda bu konuda yapılan bu işlemden dolayı memnun olduklarını dile getirdiler" diye konuştu.

Pazaryerine giren her vatandaş ise tüneli kullanarak içeri girerken, yapılan çalışmadan mutlu olduklarını dile getirdiler. Vatandaşlar, "Dezenfekte olduğuna inanıyorum. Virüse karşı evden çıkmıyoruz. Bugün alışveriş yapmaya geldik. İşimizi halledip tekrar evimize gideceğiz. Kronik bir hastayım ben. Böyle bir çalışma yapılmasından dolayı mutluyum. Bu uygulamadan ötürü belediyemize teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.

Dezenfekte tüneli pazaryerinin kapalı olduğu günlerde ise ilçe merkezinde vatandaşların kullanımında olmaya devam edecek.

Pazaryeri'nde korona virüse karşı dezenfekte tüneli

Kaynak: İHA

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Pazaryeri'nde korona virüse karşı dezenfekte tüneli
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