Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Haberler | Yerel

- Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası açılışı yapıldı.

- Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası açılışı yapıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan okul müdürü İhsan Gökçe Kaya, "Sektör koşullarında müşteri değeri oluşturabilmek ve maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak için satış ve pazarlamadaki yeni gelişmeleri tanıyan, satış stratejileri konusunda gerekli becerilere sahip insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüzün uygulama mağazasının açılışının yapılması ve siz değerli destekçilerimize şükranlarımızı sunmaktır." Dedi.

Kendisini geliştirecek öğrencilerin iş bulma konusunda sıkıntı yaşamayacağına değinen MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar konuşmasında şunları söyledi:

"Perakende sektöründe faaliyette bulunan işletmelerimizle yaptığımız görüşmelerde, ihtiyaç duydukları en önemli hususun bir çok sektöründe temel ihtiyacı olan nitelikli personel bulmak sıkıntıları olduğunu ve piyasada yeterli donanıma sahip kişi bulamadıklarını gözlemledik. Üsküdar Bağlarbaşı Teknik ve Anadolu Lisesinde biz bu bölümü gezdik gördük. Bu bize MÜSİAD olarak hep anlatılıyordu, yerinde incelemeye vakit ayırdık. Okul müdürü ile sahada ziyaretlerini yaptık, mağazaları gördük. Biz Ereğli'de ihtiyacımızı nasıl karşılarız diye yönetim kurulu arkadaşlarımız ile bir çalışma yaptık. İnşallah şehrimizde bölgemizde bu karşılanacaktır."

"Meslek liselerine ilgi artıyor"

Vali Mustafa Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada Meslek Liselerinin yeniden ilgi gördüğüne vurgu yaptı. Vali Tutulmaz konuşmasında şunları söyledi:

"Çalıştığımız her ortamda, her ilde ve ilçede şunu görüyorduk; Çalıştıracak eleman yok, bulamıyoruz. Ancak bir taraftan işsizliğin çok olduğunu herhangi bir alanda, bir iş alımı yapıldığında binlerce kişinin başvuru için kuyruk oluşturduğunu görüyoruz. Burada bir dengesizlik oluştu. Tabi özellikle 28 Şubat süreci ve sonraki dönemde Meslek Liselerinin değerinin düşmesi ile beraber ihtiyacı giderme yönünde girişimcilerimiz, iş insanlarımız büyük sıkıntı yaşadılar. Bunların son zamanlarda yeniden Meslek Liselerine yönelik ilginin artıyor olmasından dolayı da mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bir şekilde burada öğrencilerin pratik yapmasını ve daha sonra da hazır bir şekilde iş alanına atılmalarını sağladılar. Bu tür etkinlikler aslında bir taraftan da buranın bu tür hizmetlerinin sunulması ile tercih edilen okullar konumuna da geliyor. Bu yönüyle de çok önemsiyoruz."

Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazasının kurdela kesilerek açılmasının ardından protokol mağazayı gezerek bilgiler aldı.

Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı
Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı
Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı
Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Burcu Biricik Murat Dalkılıç Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 19:32:12. #1.14#
title