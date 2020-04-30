Pazarkule'den dönmek zorunda kalan göçmenler Covid-19 salgınında neler yaşıyor?
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Pazarkule'den dönmek zorunda kalan göçmenler Covid-19 salgınında neler yaşıyor?

Pazarkule'den dönmek zorunda kalan göçmenler Covid-19 salgınında neler yaşıyor?
30.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:20

Yunanistan sınırını geçemeyip İstanbul’a geri dönmek zorunda kalan göçmenler euronews’e salgının kendilerini nasıl etkilediğini anlattı.

Covid-19 salgını ile ülkelerin ulusal ve uluslararası meseleleri bir anda yerini pandemi gündemine bıraktı. Salgın nedeniyle insanlar eve kapandı, üretim büyük oranda durdu ve seyahat özgürlüğü bitti.

Salgın öncesi dünyanın, özellikle de Türkiye'nin en önemli gündemi hiç şüphesiz göçmen meselesiydi. Kamuoyu günlerce, Yunanistan ve Türkiye sınırında sıkışan göçmenlerin yaşadıklarını televizyonlarından canlı olarak izledi. Binlerce göçmenin sınırların açılması ve daha iyi yaşam taleplerine, Yunan polisinin gazlı müdahalesi tepki ile karşılandı. Buna rağmen göçmenlerin büyük çoğunluğu sınırı aşamadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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