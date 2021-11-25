Pazarda dev köpek balığına yoğun ilgi

ÇANAKKALE (İHA) - Eskişehir balıkçılar çarşısında satışa çıkarılan 476 kilogram ağırlığında ve 4 buçuk metre uzunluğundaki köpek balığı, ilgi odağı oldu.

Çanakkale'de tutulan ve Eskişehir'e getirilen 476 kilogram ve 4 buçuk metre uzunluğundaki camgöz cinsi köpek balığı, Muharrem Şahin tarafından pazarda sergilenerek satışa sunuldu. Pazara alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, karşılarında köpek balığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kilogramı 40 TL'den satılan balığa ise ilgi büyük. Gün bitmeden 80 kilogramının satıldığını söyleyen balıkçı esnafı Şahin, tahminine göre 2 gün içinde biteceğini belirtti.

"Bana 'maket mi, yeniyor mu?' diye soruyorlar"

Köpek balığını pazara getiren Muharrem Şahin, "Köpek balığımız Çanakkale denizinden çıktı. Bu camgöz cinsi diye geçiyor ve yenilebiliyor. Balığımız 4 buçuk metre uzunluğunda ve 476 kilogram. Dünyada kanser hücresi taşımayan nadir canlılardan biri olarak söyleniyor. Bu köpek balığını genellikle büyük restoranlar, yelelerinden ve kanatlarından çorba yapıyor. Tavasını ve şişini çok yapıyorlar. Vatandaştan gelen talepler iyi yönde. Tezgahın önünden geçen vatandaşlar görünce şaşırıyorlar. Bana "maket mi, yeniyor mu" diye soruyorlar. Kilogramını 40 lira bandında satıyoruz ve sabahtan beri 80 kilogramı gitti" dedi. - ESKİŞEHİR