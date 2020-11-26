Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı
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Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı

26.11.2020 16:12 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:44
Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı

Samsun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı. Denetimlerin yapıldığı pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlara maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetimlere katkı sunmak isteyen pazar esnafı da uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan vatandaşa ürün satmamaya karar verdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri ile İl Emniyet, İl Sağlık ve İl Tarım müdürlüklerinden oluşan 14 kişilik ekip, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ile vatandaşların kalabalık halde bulunabildiği yerlerde denetimler yaptı. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yapan trafik polisleri hem sürücüleri hem de yolcuları uyardı. Ekipler, sürücü belgesi ile yolcuların da HES kodunu kontrol etti. HES kodu olmayan yolcular, araçtan indirildi ve işlem yapıldı. İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi ve Çatalarmut Mahallesi'ne kurulan pazar yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

6 ESNAFIN, HES KODU RİSKLİ ÇIKTI

Ekipler, pazar tezgahları kurulmadan önce esnafın ateşini ölçtü ve HES kontrolü yaptı. HES kodu 'risksiz' çıkan esnafın tezgah açmasına izin verildi. HES kontrolleri kapsamında Kışla Mahalle Pazarı'nda bir esnafın, Çatalarmut Mahalle Pazarı'nda ise 5 esnafın HES kodu riskli çıktı. Ekipler, riskli bulunan esnafı, izole olması için evine gönderdi. Gün boyu devam eden denetimlerde ekipler, maskesini düzgün takmayarak çene altına indiren ve mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyardı. Alışverişe gelenler için tezgahında dezenfektan ve maske bulunduran Kışla Mahallesi pazar esnafı da denetimlere katkıda bulunmak adına maskesini düzgün takmayan vatandaşa ürün satmamaya karar verdi.

"BU HASTALIĞIN ŞAKASI YOK"

Tezgahına gelen müşterilerine dezenfektan verdiğini ifade eden İdris Yalçın, "Her para almamda da elimi dezenfektan ile temizliyorum. Maskesini düzgün takmayan vatandaşa ürün vermiyorum. Bu hastalığın şakası yok, millet inanmıyor. Maske rica eden vatandaşa da maske veriyoruz, cebimde maskeleri hazır tutuyorum" dedi.

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"UYARIMIZI DİKKATE ALMAZSA ÜRÜN SATMIYORUZ"

Denetimlerden memnun olduklarını ifade eden pazarcı esnafı Yaşar Ünver, "Pazar girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor. Maske kullanımı noktasında denetimler oluyor. Pazar esnafı olarak bu süreçte biz de elimizden geleni yapıyoruz. Maskesiz vatandaş pazara gelmiyor. Maskesini düzgün takmayan vatandaşı uyarıyoruz, uyarımızı dikkate almazsa ürün satmıyoruz" şeklinde konuştu.

SEBZELERE DOKUNMAYIN DİYORUZ, 'BANA NE' DİYORLAR"

Pazar esnafı Mehmet Dilek, "Vatandaş öleceğini bile bile maskesini düzgün takmıyor. Zabıta uyarıyor, 3 adım sonra yine maskesini çene altına indiriyor. 'Tüm ürünlere dokunmayın, hastalık geçer' diye uyarı yapıyoruz ama dinlemiyor. Vatandaş, dikkate almıyor. Tezgahta yer alan sebzelerin hepsine dokunmaya çalışıyorlar, biz uyarınca 'bana ne' deyip, tepki gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı
Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı
Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı
Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı
Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı
Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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Haber Yorumları (1)
HADİ ORDAN: ilk önce pazar esnafı kendi taksın her pazarda pazarcı takmıyor cene altında
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