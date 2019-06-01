Payitaht Abdülhamid sezon finali (88. bölüm) Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1'in sevilerek takip edilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid sezon finali yaptı. Dün yayınlanan 88. son bölümünde olanlar ise uzun süre konuşulacağa benziyor. Payitaht Abdülhamid sezon finali bölümünde Abdülhamid'in düşmanları sonunda amaçlarına ulaştı.Düşman askerler sarayı ateşe verdi. Yanan sarayın içinde ise Bidar Sultan, şehzade Abdülkadir, şehzade Mehmet Selim Paşa ve Abdülhamid bulunurken er meydanında savaşan Tahsin Paşa, Mahmud Paşa, Ahmet Celalettin Paşa vuruldu. Peki Payitaht Abdülhamid sezon finali tek parça izlemek için ne yapılmalı? Payitaht Abdülhamid 88. bölümde başka neler oldu? Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman başlayacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 89. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Payitaht Abdülhamid 89. son bölümü henüz tek parça olarak yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman sitemizden haber vereceğiz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Payitaht Abdülhamid sezon finalinde Sabahattin, Abdülhamid'i merhametinden vurmayı planladı. Abdülhamid'i ve sarayını hedef alan gemiler Payitaht'a yaklaştı. Abdülhamid tehlikenin farkında ama nereden geleceğini bilemiyordu. Rothshild ve Vembery, Abdülhamid'in muazzam tertibiyle hayatlarının şokunu yaşadı.

Payitaht Abdülhamid 88. son bölümünde Halil Halid, Joris'ten adamlarının yerini öğrenmeye çalışırken Joris onu oyuna getirmeyi başardı. Bilmeden Halil Halid'e kendi adamlarının ölüm emrini verdirdi. Tatar, Söğütlü, Nadir Bey ve Asaf Emre diri diri mezarlarına gömülürken Halil Halid, bu sefer de onları kurtarmayı başardı.

Payitaht Abdülhamid sezon finalinde Bidar'ın ve haremdekilerin katılacağı bir hayır organizasyonu, halktan yüzlerce kişinin de onlarla birlikte hayatlarını kaybedeceği bir felakete dönüştü.

Payitaht Abdülhamid 88. bölümde Abdülhamid düşmanları sonunda amaçlarına ulaştı. Kurşun sesleri saraydan duyulmaya başladı. Gafletlerinin rüzgarlarıyla ayaklanan hain askerler; kendi hünkarlarına, kendi devletlerine, kendi mahremlerine saldırdı. Abdülhamid'in yanında ailesi ve ona sadık bir avuç paşası vardı ve karşılarındaki düşman çok, silahları güçlüydü. Abdülhamid her türlü korunma ve kaçış teklifini reddedip eline silahını aldı. Ona sadık paşaları da kendilerini Abdülhamid'e siper etti. Aynı zamanda şehzadeleri de hainlere karşı; devleti, hakkı, haysiyeti ve haremi savunurken son nefeslerini vermek için babalarının yanında bulundu.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Payitaht Abdülhamid yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmamakla birlikte yeni sezon programları göz önünde bulundurulduğunda eylül ayı gibi yeni sezonun başlaması bekleniyor.